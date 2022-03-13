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SPOR HABERİ - Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Galatasaray sözleri!

Spor haberi... Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Osasuna ile oynadıkları ve 4-0 kazanılan mücadele sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galatasaray mücadelesiyle ilgili ifadelerde bulunan İspanyol çalıştırıcı, "Olabilecek en iyi 11'i sahaya süreceğim. Durumlara da bağlı olarak bir 11 belirleyeceğim. Sakatlıklar, yorgunluklar, cezalar... Ancak, Türkiye'de kazanmak zorundayız. Türkiye'de kazanacağız!" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 01:45
SPOR HABERİ - Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Galatasaray sözleri!

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Osasuna'ya karşı elde ettikleri galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

4-0'lık galibiyet sonrası konuşan Xavi, "Galatasaray maçı bizim için tehlike alarmından daha fazlasıydı. Bu bir gerçekti. Düşük yoğunlukta bir maç oynadık. Daha önce de söyledim. Yoğunluğu düşürürseniz, kimseyi yenemezsiniz. Osasuna karşısında öyle değildi. Buraya geldiğimden beri en iyi maçlarımdan birini oynadık. Bize moral ve özgüven veren bir maçtı. Kazanmak önemliydi." dedi.

Galatasaray ve Real Madrid maçlarında kuracağı 11'e ve rotasyon yapıp yapmayacağına dair gelen soruya Xavi, "Olabilecek en iyi 11'i sahaya süreceğim. Durumlara da bağlı olarak bir 11 belirleyeceğim. Sakatlıklar, yorgunluklar, cezalar... Ancak, Türkiye'de kazanmak zorundayız. Türkiye'de kazanacağız!" açıklamasını yaptı..

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