Mario Lemina'dan flaş Galatasaray ve Fatih Terim itirafı

Galatasaray'da 2019-2020 sezonunda forma giyen Mario Lemina, Fransız basınına bir röportaj verirken, sarı-kırmızılı dönemine de değindi. İşte Lemina'nın açıklamalarından satır başları...
Galatasaray'da 2019-2020 sezonunda forma giyen Mario Lemina, Fransız basınına bir röportaj verirken, sarı-kırmızılı dönemine de değindi. İşte Lemina'nın açıklamalarından satır başları...
"FARKLI BİR BOYUT KAZANDIM"
Röportajında, "Juventus'tan ayrılıp Southampton'a geldiğimde farklı bir boyut kazandığımı hissettim" diyen Gabonlu orta saha, "Çok daha yüksek bir statüyle geliyorum; güçlü hissediyorum.
Ama yine de, bireysel düzeyde, yetenekli bir oyuncu olduğum gerçeğine odaklanmaya devam ediyorum. Yeni geldiğimde takıma yardımcı olmak için neler yapabileceğimi tam olarak düşünemiyordum." şeklinde konuştu.
"G.SARAY'DA DURUM DEĞİŞTİ"
"Southampton'dan Galatasaray'a geçtiğimde bu durum değişti. 25 yaşında Türkiye'ye gittiğinizde kendinize doğru seçimi yapıp yapmadığınızı soruyorsunuz."
"KARİYERİMİN EN İYİ DENEYİMİYDİ"
"Ama sonunda, kariyerimin en iyi deneyimiydi. Orada bir teknik direktör Fatih Terim bana "Yeteneğini biliyoruz, kişiliğini bir kenara bırak, kendini takımın hizmetine ver"
"OLDUĞUM OYUNCUYU DEĞİŞTİRDİ"
"Bu fikri kafama koydu. Olduğum oyuncuyu tamamen değiştirdi. Daha önce, top sürmeyi veya topla çizgileri kırmaya çalışmayı daha çok düşündüm. Bugün, artık yapmak istediğim şey bu değil."
GALATASARAY'DA BİR GOL
28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımda kiralık döneminde 28 maçta forma giyerken, bir kez fileleri havalandırmıştı.