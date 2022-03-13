Mario Lemina'dan flaş Galatasaray ve Fatih Terim itirafı

"Ama sonunda, kariyerimin en iyi deneyimiydi. Orada bir teknik direktör Fatih Terim bana "Yeteneğini biliyoruz, kişiliğini bir kenara bırak, kendini takımın hizmetine ver"

"OLDUĞUM OYUNCUYU DEĞİŞTİRDİ"

"Bu fikri kafama koydu. Olduğum oyuncuyu tamamen değiştirdi. Daha önce, top sürmeyi veya topla çizgileri kırmaya çalışmayı daha çok düşündüm. Bugün, artık yapmak istediğim şey bu değil."