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Mario Lemina'dan flaş Galatasaray ve Fatih Terim itirafı

Galatasaray haberleri: Galatasaray'da 2019-2020 sezonunda forma giyen Mario Lemina açıklamalarda bulundu. Fransız basınına konuşan Gabonlu futbolcu Galatasaray ve Fatih Terim ile ilgili de ifadeler kullandı. İşte Mario Lemina'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 13:55 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 13:55
Mario Lemina'dan flaş Galatasaray ve Fatih Terim itirafı

Galatasaray'da 2019-2020 sezonunda forma giyen Mario Lemina, Fransız basınına bir röportaj verirken, sarı-kırmızılı dönemine de değindi. İşte Lemina'nın açıklamalarından satır başları...

Mario Lemina'dan flaş Galatasaray ve Fatih Terim itirafı

"FARKLI BİR BOYUT KAZANDIM"

Röportajında, "Juventus'tan ayrılıp Southampton'a geldiğimde farklı bir boyut kazandığımı hissettim" diyen Gabonlu orta saha, "Çok daha yüksek bir statüyle geliyorum; güçlü hissediyorum.

Mario Lemina'dan flaş Galatasaray ve Fatih Terim itirafı

Ama yine de, bireysel düzeyde, yetenekli bir oyuncu olduğum gerçeğine odaklanmaya devam ediyorum. Yeni geldiğimde takıma yardımcı olmak için neler yapabileceğimi tam olarak düşünemiyordum." şeklinde konuştu.

Mario Lemina'dan flaş Galatasaray ve Fatih Terim itirafı

"G.SARAY'DA DURUM DEĞİŞTİ"

"Southampton'dan Galatasaray'a geçtiğimde bu durum değişti. 25 yaşında Türkiye'ye gittiğinizde kendinize doğru seçimi yapıp yapmadığınızı soruyorsunuz."

Mario Lemina'dan flaş Galatasaray ve Fatih Terim itirafı

"KARİYERİMİN EN İYİ DENEYİMİYDİ"

"Ama sonunda, kariyerimin en iyi deneyimiydi. Orada bir teknik direktör Fatih Terim bana "Yeteneğini biliyoruz, kişiliğini bir kenara bırak, kendini takımın hizmetine ver"

Mario Lemina'dan flaş Galatasaray ve Fatih Terim itirafı

"OLDUĞUM OYUNCUYU DEĞİŞTİRDİ"

"Bu fikri kafama koydu. Olduğum oyuncuyu tamamen değiştirdi. Daha önce, top sürmeyi veya topla çizgileri kırmaya çalışmayı daha çok düşündüm. Bugün, artık yapmak istediğim şey bu değil."

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