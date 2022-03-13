Galatasaray'dan Inaki Pena hamlesi! Resmen...

Galatasaray, Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiraladığı 23 yaşındaki file bekçisi Inaki Pena'nın bonservisini almak için ilk adımı attı.
Galatasaray, Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiraladığı 23 yaşındaki file bekçisi Inaki Pena'nın bonservisini almak için ilk adımı attı.
Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı yönetimin Barcelona kulübüne bonservisini almak için başvurduğu ve pazarlıkların kısa süre içinde start alacağı öğrenildi.
Galatasaray yönetimi, başarılı bir performans çizen Pena'nın fiyatı daha fazla artmadan bu işi çözmeyi planlıyor.
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