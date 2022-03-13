Galatasaray'dan Inaki Pena hamlesi! Resmen...

Galatasaray , Barcelona 'dan sezon sonuna kadar kiraladığı 23 yaşındaki file bekçisi Inaki Pena'nın bonservisini almak için ilk adımı attı.

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı yönetimin Barcelona kulübüne bonservisini almak için başvurduğu ve pazarlıkların kısa süre içinde start alacağı öğrenildi.



