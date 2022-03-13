Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Inaki Pena hamlesi! Resmen...

Galatasaray'dan Inaki Pena hamlesi! Resmen...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yönetim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona maçında harikalar yaratan Inaki Pena için harekete geçti. Sarı-kırmızılı kurmaylar, İspanyol kalecinin tapusunu almak için ilk adımı attı. İşte flaş gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 06:50
Galatasaray'dan Inaki Pena hamlesi! Resmen...

Galatasaray, Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiraladığı 23 yaşındaki file bekçisi Inaki Pena'nın bonservisini almak için ilk adımı attı.

Galatasaray'dan Inaki Pena hamlesi! Resmen...

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı yönetimin Barcelona kulübüne bonservisini almak için başvurduğu ve pazarlıkların kısa süre içinde start alacağı öğrenildi.

Galatasaray'dan Inaki Pena hamlesi! Resmen...

Galatasaray yönetimi, başarılı bir performans çizen Pena'nın fiyatı daha fazla artmadan bu işi çözmeyi planlıyor.

DİĞER
Pis Yedili'nin PC'si Ahmet Yıldırım meğer Albino değilmiş! Ahmet Yıldırım'ın gerçek halini görenler şoke oldu!
Ukrayna Rusya savaşından kaçıp Türkiye'ye gelen Ukraynalı milli futbolcu Oleksandr Yakovenko Manisa'da kaza yaptı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor