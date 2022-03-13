Galatasaray yöneticisi Nihat Kırmızı'dan Beşiktaş'a yanıt geldi! "Bu kadar demagoji..."

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Beşiktaş derbisinin ertelenmesi konusuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yazılı açıklama yapan Kırmızı, "Bu kadar laf kalabalığı ve bu kadar demagoji, futbolcuların sahada akıtacakları tere karşı yapılan en büyük haksızlıktır." ifadelerini kullandı.

Erteleme talebiyle ilgili bizzat Emre Kocadağ'ı aradığını aktaran Nihat Kırmızı, şunları kaydetti:

"Başkanımız Burak Elmas, TFF yetkilileriyle temasta bulunurken, ben de Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ile konuyu görüştüm. Sayın Kocadağ'ı kar yağışının şiddetini artırmaya başladığı cuma günü, öğle saatlerinde arayarak, yaşadığımız sıkıntıyı aktardım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden de anlayış beklediğimizi ilettim. Sayın Emre Kocadağ, konuyu değerlendirip dönüş yapacağını belirtmiş; 1 saat sonra da Kulüp olarak ertelemeye sıcak bakmadıklarını söylemiştir. Gelinen noktada Beşiktaş'ın yapmış olduğu 'Bizlere hiçbir şekilde talep gelmemiştir' açıklaması kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."