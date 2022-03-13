Galatasaray tek yürek!

En önemlisi teknik direktör Domenec Torrent'e olan güven arttı. 'Yardımcı hoca' denilerek küçümsenen Katalan hoca, Barcelona maçıyla neler yapabileceklerini açık bir şekilde ortaya koydu. Torrent ayrıca Barcelona maçı öncesi, "Ben burada sadece Galatasaray'ı temsil ettiğim için heyecanlıyım. Camp Nou'da çok özel yıllar geçirsem de şu anda benim için önemli olan Galatasaray" sözleriyle de herkesin sempatisini kazandı. Galatasaray şimdi Beşiktaş ve Barcelona ile iki kritik maça daha çıkacak. Bu zorlu karşılaşmalar öncesi camia kenetlenirken Nef Stadı tamamen dolacak ve takıma her ne olursa olsun tam destek verilecek.
İKİ MAÇA ÖZEL PRİM VERİLECEK
Barcelona beraberliği, eleştirilerin odağında yer alan başkan Burak Elmas ve yönetiminin de rahat bir nefes almasını sağladı. Teknik heyet ve oyuncuları tek tek kutlayan Elmas, Beşiktaş ve rövanş karşılaşması için kesenin ağzını açtı. "Barcelona beraberliğinin değerli olması için önümüzdeki iki maç çok önemli" diyen Elmas özel prim açıklayacak.