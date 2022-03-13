Haberler Galatasaray Galatasaray tek yürek!

Galatasaray tek yürek!

İspanya’dan avantajlı bir skorla dönen sarı-kırmızılı kulüpte Beşiktaş ve Barcelona maçı öncesi tüm eleştiri ve tartışmaların üzerine çizgi çekildi. İki karşılaşmada Nef Stadı tıklım tıklım dolacak ve takıma tam destek verilecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 06:50
Galatasaray tek yürek!
Bu sezon Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini yaşayan Galatasaray buna karşılık Avrupa'daki başarılı sonuçlarına ara vermeden devam ediyor. Avrupa Ligi'nde gruptan namağlup lider çıkan ve adını son 16 turuna yazdıran sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakibi Barcelona deplasmanında devleşerek 'Avrupa fatihi' unvanını boşuna almadığını ortaya koydu. İspanyol ekibini sahadan silen ve galibiyeti kaçıran Cimbom'un etkili futbolu, camia içi eleştiri ve tartışmalara da nokta konulmasını sağladı. 26 Mart'taki genel kurul ve 'erken seçim' çağrıları bir kenara bırakıldı, iktidar ve muhalefet Galatasaray'ın başarısı için birlikte hareket etme kararı aldı.

En önemlisi teknik direktör Domenec Torrent'e olan güven arttı. 'Yardımcı hoca' denilerek küçümsenen Katalan hoca, Barcelona maçıyla neler yapabileceklerini açık bir şekilde ortaya koydu. Torrent ayrıca Barcelona maçı öncesi, "Ben burada sadece Galatasaray'ı temsil ettiğim için heyecanlıyım. Camp Nou'da çok özel yıllar geçirsem de şu anda benim için önemli olan Galatasaray" sözleriyle de herkesin sempatisini kazandı. Galatasaray şimdi Beşiktaş ve Barcelona ile iki kritik maça daha çıkacak. Bu zorlu karşılaşmalar öncesi camia kenetlenirken Nef Stadı tamamen dolacak ve takıma her ne olursa olsun tam destek verilecek.

İKİ MAÇA ÖZEL PRİM VERİLECEK

Barcelona beraberliği, eleştirilerin odağında yer alan başkan Burak Elmas ve yönetiminin de rahat bir nefes almasını sağladı. Teknik heyet ve oyuncuları tek tek kutlayan Elmas, Beşiktaş ve rövanş karşılaşması için kesenin ağzını açtı. "Barcelona beraberliğinin değerli olması için önümüzdeki iki maç çok önemli" diyen Elmas özel prim açıklayacak.

DİĞER
Taner Ölmez'in eşi Ece Çeşmioğlu'ndan karnı burnunda yepyeni poz! Taner Ölmez ve eşi Ece Çeşmioğlu bebeklerinin ismini açıkladı!
Ukrayna Rusya savaşından kaçıp Türkiye'ye gelen Ukraynalı milli futbolcu Oleksandr Yakovenko Manisa'da kaza yaptı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor