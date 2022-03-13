GALATASARAY HABERLERİ! İspanyollar Marcao'ya hayran kaldı! Çılgın teklif...

Galatasaray'a geldiği günden bu yana zaman zaman çok iyi zaman zaman kötü performans sergileyen Marcao konusunda flaş gelişmeler yaşandı.
Galatasaray'a geldiği günden bu yana zaman zaman çok iyi zaman zaman kötü performans sergileyen Marcao konusunda flaş gelişmeler yaşandı.
Brezilyalı stoper için Rus ekibi CSKA ve Lokomotiv'in yakın takibe geçtiği iddia edilmişti.
Barcelona maçında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan yıldız futbolcu için flaş bir iddia daha gündeme geldi.
BETIS TAKİP ETTİ
Avrupa Ligi'nde oynanan 7 maçın 6'sında haftanın takımına giren Brezilyalı yıldızı, Barcelona maçında Real Betis yetkilileri tribünden takip etti.
15 MİLYON EURO HAZIR
İspanyol basınında yer alan haberde "Birkaç imzaya ihtiyacı olan Betis, savunma pozisyonunu güçlendirmek için hareket ediyor. Antonio Cordon da Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'yu takip etti." ifadelerine yer verildi.
Haberin devamında ise; "25 yaşındaki savunmacı, Portekiz'in Chaves takımında 4 milyon euroya geldi ama Galatasaray'da büyüdü ve değerini katladı.
Real Betis için takımının başarı garantisi olan bir defans oyuncusu. Real Betis, Marcao için riske girmeye istekli. Değeri ise şu an 15 milyon euro. Betis bu miktarı gözden çıkaracak." bilgisi paylaşıldı.
Marcao bu sezon Galatasaray formasıyla 30 karşılaşmada görev aldı. Toplamda 9 sarı kart gören Brezilyalı stoper bir de asist yapma başarısı gösterdi.