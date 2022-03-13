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GALATASARAY HABERLERİ! İspanyollar Marcao'ya hayran kaldı! Çılgın teklif...

Galatasaray transfer haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmada en dikkat çeken isimlerden biri de Marcao oldu. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı stoperi için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 10:51
KEMAL TAMTÜRK
GALATASARAY HABERLERİ! İspanyollar Marcao'ya hayran kaldı! Çılgın teklif...

Galatasaray'a geldiği günden bu yana zaman zaman çok iyi zaman zaman kötü performans sergileyen Marcao konusunda flaş gelişmeler yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ! İspanyollar Marcao'ya hayran kaldı! Çılgın teklif...

Brezilyalı stoper için Rus ekibi CSKA ve Lokomotiv'in yakın takibe geçtiği iddia edilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ! İspanyollar Marcao'ya hayran kaldı! Çılgın teklif...

Barcelona maçında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan yıldız futbolcu için flaş bir iddia daha gündeme geldi.

GALATASARAY HABERLERİ! İspanyollar Marcao'ya hayran kaldı! Çılgın teklif...

BETIS TAKİP ETTİ

Avrupa Ligi'nde oynanan 7 maçın 6'sında haftanın takımına giren Brezilyalı yıldızı, Barcelona maçında Real Betis yetkilileri tribünden takip etti.

GALATASARAY HABERLERİ! İspanyollar Marcao'ya hayran kaldı! Çılgın teklif...

15 MİLYON EURO HAZIR

İspanyol basınında yer alan haberde "Birkaç imzaya ihtiyacı olan Betis, savunma pozisyonunu güçlendirmek için hareket ediyor. Antonio Cordon da Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'yu takip etti." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY HABERLERİ! İspanyollar Marcao'ya hayran kaldı! Çılgın teklif...

Haberin devamında ise; "25 yaşındaki savunmacı, Portekiz'in Chaves takımında 4 milyon euroya geldi ama Galatasaray'da büyüdü ve değerini katladı.

GALATASARAY HABERLERİ! İspanyollar Marcao'ya hayran kaldı! Çılgın teklif...

Real Betis için takımının başarı garantisi olan bir defans oyuncusu. Real Betis, Marcao için riske girmeye istekli. Değeri ise şu an 15 milyon euro. Betis bu miktarı gözden çıkaracak." bilgisi paylaşıldı.

GALATASARAY HABERLERİ! İspanyollar Marcao'ya hayran kaldı! Çılgın teklif...

Marcao bu sezon Galatasaray formasıyla 30 karşılaşmada görev aldı. Toplamda 9 sarı kart gören Brezilyalı stoper bir de asist yapma başarısı gösterdi.

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