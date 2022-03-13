GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un kasasına dev rakam! Barcelona maçında...

GALATASARAY'DAN BEŞİKTAŞ'A ERTELEME TEPKİSİ

Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Nihat Kırmızı, Beşiktaş'ın derbiyi ertelemek istememesine tepki gösterdi. Beyaz TV'ye konuşan Nihat Kırmızı; "Beşiktaş, maçı oynamak için neden bu kadar diretiyor anlamıyorum. Biraz empati yapsınlar. Geçmiş dönemde maçları ertelenmemiş ve zarar görmüşler. Neden bizim de zarar görmemizi istiyorlar? Bu bir kan davası mı? Kar, Nef Stadyumuna da, Olimpiyat Stadına da, Vodafone'a da yağıyor. Yine de Beşiktaş'ın teklifini değerlendireceğiz. Oyuncularım o kadar formda ki her gün maç olsa yine başarıyla oynarlar." dedi.