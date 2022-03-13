GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un kasasına dev rakam! Barcelona maçında...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona-Galatasaray maçı 0-0 bitse de kazanan aslında Galatasaray oldu...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona-Galatasaray maçı 0-0 bitse de kazanan aslında Galatasaray oldu...
17 Mart'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçında 52 bin kişilik stat tamamen dolacak.
HEDEF 2 MİLYON EURO
Galatasaray Kulübü; bilet, loca ve lisanslı ürün satış gelirleriyle kasasını dolduracak.
Hürriyet'in haberine göre; perşembe günü hedef 2 milyon Euro düzeyinde ciro yakalamak.
4 İSİM RADARDA
Barcelona maçını Inter, Lyon, Wolfsburg, Sevilla, Roma ve Napoli kulüplerinin scout'ları da izledi.
Hedefte ise Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson vardı. Galatasaray'ın toplam 40 milyon Euro bonservis geliri beklediği üç futbolcu için teklifler almasına arttı.
GALATASARAY'DAN BEŞİKTAŞ'A ERTELEME TEPKİSİ
Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Nihat Kırmızı, Beşiktaş'ın derbiyi ertelemek istememesine tepki gösterdi. Beyaz TV'ye konuşan Nihat Kırmızı; "Beşiktaş, maçı oynamak için neden bu kadar diretiyor anlamıyorum. Biraz empati yapsınlar. Geçmiş dönemde maçları ertelenmemiş ve zarar görmüşler. Neden bizim de zarar görmemizi istiyorlar? Bu bir kan davası mı? Kar, Nef Stadyumuna da, Olimpiyat Stadına da, Vodafone'a da yağıyor. Yine de Beşiktaş'ın teklifini değerlendireceğiz. Oyuncularım o kadar formda ki her gün maç olsa yine başarıyla oynarlar." dedi.
ÇEBİ'DEN GALATASARAY'A YANIT
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, cumartesi günkü antrenman sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada; "Galatasaray'ı davet ettik. Barcelona maçını burada oynayabilirler. Zemini mazeret göstermelerine gerek yok. Eğer hava şartları o gün yönetmeliklerde yazılı gibiyse kabul edilir ama diğer türlü spekülasyonlara neden olur. Kurallara uygun devam etmek herkes açısından daha selametli olacaktır." ifadelerini kullandı.