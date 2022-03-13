Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un kasasına dev rakam! Barcelona maçında...

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un kasasına dev rakam! Barcelona maçında...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 17 Mart Perşembe günü Barcelona'yı konuk edecek. Nou Camp'taki ilk maçta güçlü rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Nef Stadyumu'ndaki ikinci maçı taraftarının desteğiyle kazanıp çeyrek finale yükselmek istiyor. Cimbom, Barcelona maçıyla birlikte dev bir gelirin de sahibi olacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 10:43
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a dev gelir! Barcelona maçında...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona-Galatasaray maçı 0-0 bitse de kazanan aslında Galatasaray oldu...

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a dev gelir! Barcelona maçında...

17 Mart'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçında 52 bin kişilik stat tamamen dolacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a dev gelir! Barcelona maçında...

HEDEF 2 MİLYON EURO

Galatasaray Kulübü; bilet, loca ve lisanslı ürün satış gelirleriyle kasasını dolduracak.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a dev gelir! Barcelona maçında...

Hürriyet'in haberine göre; perşembe günü hedef 2 milyon Euro düzeyinde ciro yakalamak.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a dev gelir! Barcelona maçında...

4 İSİM RADARDA

Barcelona maçını Inter, Lyon, Wolfsburg, Sevilla, Roma ve Napoli kulüplerinin scout'ları da izledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a dev gelir! Barcelona maçında...

Hedefte ise Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson vardı. Galatasaray'ın toplam 40 milyon Euro bonservis geliri beklediği üç futbolcu için teklifler almasına arttı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a dev gelir! Barcelona maçında...

GALATASARAY'DAN BEŞİKTAŞ'A ERTELEME TEPKİSİ

Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Nihat Kırmızı, Beşiktaş'ın derbiyi ertelemek istememesine tepki gösterdi. Beyaz TV'ye konuşan Nihat Kırmızı; "Beşiktaş, maçı oynamak için neden bu kadar diretiyor anlamıyorum. Biraz empati yapsınlar. Geçmiş dönemde maçları ertelenmemiş ve zarar görmüşler. Neden bizim de zarar görmemizi istiyorlar? Bu bir kan davası mı? Kar, Nef Stadyumuna da, Olimpiyat Stadına da, Vodafone'a da yağıyor. Yine de Beşiktaş'ın teklifini değerlendireceğiz. Oyuncularım o kadar formda ki her gün maç olsa yine başarıyla oynarlar." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a dev gelir! Barcelona maçında...

ÇEBİ'DEN GALATASARAY'A YANIT

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, cumartesi günkü antrenman sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada; "Galatasaray'ı davet ettik. Barcelona maçını burada oynayabilirler. Zemini mazeret göstermelerine gerek yok. Eğer hava şartları o gün yönetmeliklerde yazılı gibiyse kabul edilir ama diğer türlü spekülasyonlara neden olur. Kurallara uygun devam etmek herkes açısından daha selametli olacaktır." ifadelerini kullandı.

DİĞER
CANLI EXXEN TV YAYIN İZLE || 10 Mart 2022 EXXEN TV (Barcelona Galatasaray maçı) şifresiz ve kesintisiz canlı izle…
Seda Sayan çocuğu yaşındaki sevgilisi ile evlilik haberlerine tepki göstermişti... Gerçeği açıkladı Safiye Soyman ve Hatice'den ilk yorum
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor