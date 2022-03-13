Burak Elmas'tan yaylım ateşi!

Yarın oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde sinirler gerildi. İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle İspanya'dan İzmir'e geçmek zorunda kalan sarı-kırmızılı ekip, derbinin ertelenmesini talep etti. Ancak bu talebe Beşiktaş tarafından olumsuz açıklamalar gelmesi üzerine Başkan Burak Elmas siyah-beyazlı kulübü ağır sözlerle hedef aldı. Yazılı bir açıklama yapan Elmas, "Erteleme talebinde bulunduk ama biz kimseden torpil istemiyoruz, Bizi biraz kayırın da demiyoruz; gölge etmesinler yeter diyoruz! Oynanabilmesi halinde ezeli rakibimizi Ali Sami Yen'de aslanlar gibi bekliyoruz" dedi.

'Türk futbolunu' düşünerek böyle bir talepte bulunduklarını kaydeden Elmas, alt liglerdeki müsabakaların ertelendiğini hatırlatarak şunları söyledi: Bundan 8 ay önce, Sayın Beşiktaş Başkanı, değişmemesi gereken ve Finansal Eşit Rekabeti sağlamaya yönelik ana kuralı "Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyoruz. Biraz torpile ve kayrılmaya ihtiyacımız var, limitlerimizde hoşgörüye ihtiyaç var." sözleriyle talep etti ve ülke puanı hedefi ile bu kuralların bozulmasında hiçbir mahsur görmedi.

Kurallara uyma samimiyeti önemlidir. Namağlup bir şekilde Avrupa'da mücadele etmeye devam eden Galatasaray'ın torpile de kayrılmaya da ihtiyacı yok! Bu noktada bizi yanlış anlamışlar... Bizim, ülke puanını yükselterek Türkiye'ye +1 kontenjan sağlama savaşımızı anlamamaları normal... Çünkü kendileri, "Ülke puanı, ülke puanı" diye başladıkları sezonda, bırakın puan almayı, Avrupa'da gol bile atamadılar. Avrupa'da kazanmayı unuttukları gibi Galatasaray'ı da tanımıyorlar.

KAN DAVASI MI?



Beşıktaş'a bir yanıt da yönetici Nihat Kırmızı'dan geldi. Beyaz TV'ye konuşan Kırmızı, "Beşiktaş maçı oynamak için neden bu kadar diretiyor anlamıyorum. Biraz empati yapsınlar, geçmiş dönemde maçları ertelenmemiş ve zarar görmüşler. Neden bizim de zarar görmemizi istiyorlar? Bu bir kan davası mı?" ifadelerini kullandı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Vodafone Park'ta oynayalım" çağrısıyla ilgili de, "Beşiktaş'ın teklifini değerlendireceğiz. Oyuncularım o kadar formdaki her gün maç olsa yine başarıyla oynarlar" diye konuştu.

KIZMAYIZ KiN TUTMAYIZ



Başkan Burak Elmas, erteleme başvurularının kabul edilmesinin centilmenlik ve dayanışma iklimine tarifsiz bir katkı sunacağını söyledi. Elmas, "Türk futbolunda 'değişim', 'dönüşüm', 'temiz sayfa' sözlerinin en fazla kullanıldığı dönemdeyiz. Ve şimdi bu sözlerin samimiyet testinden geçiyoruz. Diğer yandan, başvurumuz kabul edilmezse de çıkar aslanlar gibi oynarız. Hiç sorun değil. Ve emin olun ki; kızmayız, kin gütmeyiz" diye konuştu.