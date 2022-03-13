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Barcelona'dan Galatasaray'a transfer sözü! Beşiktaş'a büyük şok

Son dakika spor haberi: Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın Galatasaray Başkanı Burak Burak Elmas ile yaptığı görüşmenin detayları belli oldu. Laporta, “Göndermek istediğimiz oyuncularda öncelik Galatasaray’da olacak” dedi. Listede Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Pjanic'in yanı sıra, De Jong ve Braithwaite gibi isimler var. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 06:50
Barcelona'dan Galatasaray'a transfer sözü! Beşiktaş'a büyük şok

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona-Galatasaray maçı öncesinde her iki kulübün başkanları bir araya gelmişti. Bu görüşmede önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.

Barcelona'dan Galatasaray'a transfer sözü! Beşiktaş'a büyük şok

Takvim'in haberine göre; Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, kulübünün elden çıkarmak istediği veya tecrübe kazanması için başka kulübe göndermeyi planladığı futbolcularda önceliği Galatasaray'a vereceğini söylediği öğrenildi.

Barcelona'dan Galatasaray'a transfer sözü! Beşiktaş'a büyük şok

Galatasaray Laporta'nın sözünün gerçekleşmesi durumunda dış transferde önemli bir opsiyona sahip olacak.

Barcelona'dan Galatasaray'a transfer sözü! Beşiktaş'a büyük şok

İspanyol basınına yansıdığı kadarıyla Barcelona önümüzdeki sezon şu anda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic, De Jong ve Martin Braithwaite gibi isimleri başka takımlara göndermeyi planlıyor. Bu futbolcuların sayısının daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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