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Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Galatasaray'a büyük övgü!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona'da teknik direktör Xavi, açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, La Liga'da oynayacakları Osasuna maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, Galatasaray hakkında övgü dolu sözler sarf etti. İşte o açıklamalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 12:15
Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Galatasaray'a büyük övgü!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında Barcelona ile kozlarını paylaştı.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Galatasaray'a büyük övgü!

Camp Nou'da oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle noktalanırken, sarı-kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi çeyrek final için büyük avantaj elde etti.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Galatasaray'a büyük övgü!

Gözler 17 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş maçına çevrilirken, Barcelona Teknik Direktörü Xavi açıklamalarda bulundu.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Galatasaray'a büyük övgü!

A Spor'dan Mert Kılıç'ın derlediği habere göre; La Liga'da oynayacakları Osasuna maçı öncesi basının karşısına geçen İspanyol teknik adam, sarı-kırmızılı takım hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Galatasaray'a büyük övgü!

Xavi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Galatasaray'a büyük övgü!

"Farklı çözümlerimiz var ama oyunda bunları iyi yorumlamanız gerekiyor. Son günlerde eğitim aldık, videolar çektik ve sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz."

Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Galatasaray'a büyük övgü!

"GALATASARAY KARŞILAŞMADIĞIMIZ BİR SAVUNMA SEVİYESİNDEYDİ"

"Galatasaray'a karşı daha iyi hücum etmemiz gerekiyordu. Öz eleştiri yapmalıyız. İkinci yarıda daha iyiydik ancak Galatasaray futbol ve motivasyon olarak karşılaşmadığımız bir savunma seviyesindeydi."

Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Galatasaray'a büyük övgü!

"ŞU AN GALATASARAY MAÇINI DÜŞÜNMÜYORUM"

"Şu an perşembe günkü Galatasaray maçını düşünmüyorum. Her şeyi çok iyi yapan Osasuna'yı analiz ederek bu maça odaklanıyorum."

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