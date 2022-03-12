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GALATASARAY HABERLERİ: Ülke puanı için 10 gün ertelensin

Galatasaray haberleri: Barcelona’dan 0-0 ile dönen Cimbom,‘ülke puanına paha biçilmez katkı’ için Beşiktaş derbisinin 10 gün ertelenmesini talep etti. Sarı-kırmızılılar gerekçe olarak alt lig maçlarının ertelenmesini ve Avrupa’daki başarının Türk milletine vereceği morali gösterdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Ülke puanı için 10 gün ertelensin

UEFA Avrupa Ligi'nde herkesin "Fark yer" dediği Galatasaray, Barcelona deplasmanından 0-0'ı çıkarmayı başarmıştı. Bu skor rövanş öncesi sarı-kırmızılı camiayı havaya sokarken yönetim pazartesi günkü Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurusunu yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Ülke puanı için 10 gün ertelensin

Başkan Burak Elmas, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e dilekçe göndererek erteleme talep etti. Erteleme isteğine gerekçe olarak iki durum öne çıkarıldı. Galatasaray'ın turu geçerse sağlayacağı ülke puanı ve İstanbul'da şu andaki yoğun kış şartları.

GALATASARAY HABERLERİ: Ülke puanı için 10 gün ertelensin

DOĞAL AFET ŞARTLARI

İşte Başkan Burak Elmas'ın TFF Başkanı Nihat Özdemir'e gönderdiği o dilekçe: Doğal afet şartlarının yaşandığı, okulların resmi olarak 2 gün tatil edildiği, çok sayıda kamu görevlisinin idari izinli sayıldığı bugünlerde TFF aynı zamanda 2. ve 3. Lig maçlarının mücbir sebep nedeniyle ertelemiştir.

GALATASARAY HABERLERİ: Ülke puanı için 10 gün ertelensin

Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birini elde etme arifesinde, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale emin adımlarla yürüdüğümüz şu dönemde Beşiktaş derbisinin 10 gün ertelenmesini talep ediyoruz."

GALATASARAY HABERLERİ: Ülke puanı için 10 gün ertelensin

TFF: BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞIN

Galatasaray'ın başkan Burak Elmas'ın dilekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuruya jet cevap geldi. TFF idarecileri, "Siz Beşiktaş ile anlaşın. Biz fikstürü yeniden ayarlayabiliriz" cevabını verdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Ülke puanı için 10 gün ertelensin

BEŞİKTAŞ: ÇİFTE STANDART OLUR

Sarı-kırmızılıların isteğine Beşiktaş'tan olumlu yanıt gelmedi. 2. Başkan Adnan Dalgakıran "Beşiktaş olarak bizim de Avrupa ve ligde üst üste yoğun fikstürlerimiz oldu ama maçlarımıza erteleme yapılmadı. Şimdi yapılırsa çifte standart olur. Görüşümüz olumsuz" diye konuştu.

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