GALATASARAY HABERLERİ: Ülke puanı için 10 gün ertelensin

UEFA Avrupa Ligi'nde herkesin "Fark yer" dediği Galatasaray, Barcelona deplasmanından 0-0'ı çıkarmayı başarmıştı. Bu skor rövanş öncesi sarı-kırmızılı camiayı havaya sokarken yönetim pazartesi günkü Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurusunu yaptı.
Başkan Burak Elmas, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e dilekçe göndererek erteleme talep etti. Erteleme isteğine gerekçe olarak iki durum öne çıkarıldı. Galatasaray'ın turu geçerse sağlayacağı ülke puanı ve İstanbul'da şu andaki yoğun kış şartları.
DOĞAL AFET ŞARTLARI
İşte Başkan Burak Elmas'ın TFF Başkanı Nihat Özdemir'e gönderdiği o dilekçe: Doğal afet şartlarının yaşandığı, okulların resmi olarak 2 gün tatil edildiği, çok sayıda kamu görevlisinin idari izinli sayıldığı bugünlerde TFF aynı zamanda 2. ve 3. Lig maçlarının mücbir sebep nedeniyle ertelemiştir.