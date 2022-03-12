GALATASARAY HABERLERİ: Ülke puanı için 10 gün ertelensin

Galatasaray 'ın başkan Burak Elmas'ın dilekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuruya jet cevap geldi. TFF idarecileri, "Siz Beşiktaş ile anlaşın. Biz fikstürü yeniden ayarlayabiliriz" cevabını verdi.

BEŞİKTAŞ: ÇİFTE STANDART OLUR

Sarı-kırmızılıların isteğine Beşiktaş'tan olumlu yanıt gelmedi. 2. Başkan Adnan Dalgakıran "Beşiktaş olarak bizim de Avrupa ve ligde üst üste yoğun fikstürlerimiz oldu ama maçlarımıza erteleme yapılmadı. Şimdi yapılırsa çifte standart olur. Görüşümüz olumsuz" diye konuştu.