Sen neymişsin be!

Barçalı yıldızların füzelerini ellerinde eriten Inaki Pena, hem Türk futbolseverler hem de İspanyollar tarafından takdir topladı. 23 yaşındaki eldiven, sezon sonunda döneceği kulübünün kadrosunda kalmayı garantiledi. Katalan ekibinin, Ter Stegen'in arkasına kaleci aramaması gerektiği belirtildi.
Barçalı yıldızların füzelerini ellerinde eriten Inaki Pena, hem Türk futbolseverler hem de İspanyollar tarafından takdir topladı. 23 yaşındaki eldiven, sezon sonunda döneceği kulübünün kadrosunda kalmayı garantiledi. Katalan ekibinin, Ter Stegen'in arkasına kaleci aramaması gerektiği belirtildi.