Haberler Galatasaray İspanya’da idman yaptı

İspanya’da idman yaptı

Aslan, Barcelona maçı sonrasında Beşiktaş derbisi hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılılar ilk çalışmayı Espanyol'un tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Domenec Torrent yürekli ve akıllı oyunlarından dolayı öğrencilerini tebrik ederken, siyah-beyazlı ekiple oynanacak maça konsantre olmalarını istedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
İspanya’da idman yaptı
Aslan, Barcelona maçı sonrasında Beşiktaş derbisi hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılılar ilk çalışmayı Espanyol'un tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Domenec Torrent yürekli ve akıllı oyunlarından dolayı öğrencilerini tebrik ederken, siyah-beyazlı ekiple oynanacak maça konsantre olmalarını istedi.
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