İspanya’da idman yaptı

Aslan, Barcelona maçı sonrasında Beşiktaş derbisi hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılılar ilk çalışmayı Espanyol'un tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Domenec Torrent yürekli ve akıllı oyunlarından dolayı öğrencilerini tebrik ederken, siyah-beyazlı ekiple oynanacak maça konsantre olmalarını istedi.
Aslan, Barcelona maçı sonrasında Beşiktaş derbisi hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılılar ilk çalışmayı Espanyol'un tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Domenec Torrent yürekli ve akıllı oyunlarından dolayı öğrencilerini tebrik ederken, siyah-beyazlı ekiple oynanacak maça konsantre olmalarını istedi.