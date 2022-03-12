Gomis gol arayacak

Yeniden sarı-kırmızılı formayı giyen Bafetimbi Gomis, derbi şanssızlığını kırmak istiyor. Tecrübeli forvet daha önce Beşiktaş ağlarını hiç sarsamadı. Görev alması halinde bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Oynayıp gol atamadığı iki takımdan biri Beşiktaş, diğeri Fenerbahçe.
Yeniden sarı-kırmızılı formayı giyen Bafetimbi Gomis, derbi şanssızlığını kırmak istiyor. Tecrübeli forvet daha önce Beşiktaş ağlarını hiç sarsamadı. Görev alması halinde bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Oynayıp gol atamadığı iki takımdan biri Beşiktaş, diğeri Fenerbahçe.