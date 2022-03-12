GALATASARAY HABERLERİ: Ve anlaşma tamam! İşte Lus Campos'un yeni adresi...

Dünyanın en önemli sportif direktörlerinden biri olarak gösterilen ve başkan Burak Elmas'ın girişimleri sonrası Galatasaray'a danışmalık yapmaya başlayan Luis Campos için flaş bir iddia gündeme geldi.
Dünyanın en önemli sportif direktörlerinden biri olarak gösterilen ve başkan Burak Elmas'ın girişimleri sonrası Galatasaray'a danışmalık yapmaya başlayan Luis Campos için flaş bir iddia gündeme geldi.
Sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas, devre arası transfer dönemi bitmeden yaptığı açıklamada gelecek sezonun planlamasını Domenec Torrent ve Luis Campos ile yaptıklarını belirtmişti.
Elmas, "Torrent ve Luis Campos'la geceli gündüzlü çalışmalar yapıyoruz. Son dönemde hiç alışkın olmadığımız ve kabul edemeyeceğimiz bir lig sıralamasındayız. Çok önemli eksiğimiz olan noktaları belirledik ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz" demişti.
"GALATASARAY BENİ HEYECANLANDIRDI"
Başarılı yönetici Luis Campos da Galatasaray'la yaptığı anlaşma sonrası "Galatasaray beni heyecanlandırdı. Burada iyi bir organizasyon kurup farklı şeyler yapabilirim" diyerek sarı-kırmızılı kulübü başarıya götürebileceğinin sinyallerini vermişti.
Sarı-kırmızılılardaki görevinde çalışmalarını sürdüren Luis Campos'a İspanyol ekibi talip oldu.
İspanyol basınında yer alan habere göre; Celta Vigo, Luis Campos ile anlaşmaya vardı.
Campos'un, Felipe Minambres'in Levante'ye gitmesinin ardından kulübün yeni sportif direktörü olacağı iddia edildi.