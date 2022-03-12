GALATASARAY HABERLERİ: Ve anlaşma tamam! İşte Lus Campos'un yeni adresi...

Dünyanın en önemli sportif direktörlerinden biri olarak gösterilen ve başkan Burak Elmas'ın girişimleri sonrası Galatasaray'a danışmalık yapmaya başlayan Luis Campos için flaş bir iddia gündeme geldi.

Sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas, devre arası transfer dönemi bitmeden yaptığı açıklamada gelecek sezonun planlamasını Domenec Torrent ve Luis Campos ile yaptıklarını belirtmişti.