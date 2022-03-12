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GALATASARAY HABERLERİ: Ve anlaşma tamam! İşte Lus Campos'un yeni adresi...

Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos ile ilgili flaş bir iddia gündeme. İspanyol basınında yer alan haberde Campos için La Liga ekibi devreye girdi. Haberde, Campos ile sportif direktörlük görevi konusunda anlaşma sağlandığı iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 09:02
KEMAL TAMTÜRK
GALATASARAY HABERLERİ: Ve anlaşma tamam! İşte Lus Campos'un yeni adresi...

Dünyanın en önemli sportif direktörlerinden biri olarak gösterilen ve başkan Burak Elmas'ın girişimleri sonrası Galatasaray'a danışmalık yapmaya başlayan Luis Campos için flaş bir iddia gündeme geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Ve anlaşma tamam! İşte Lus Campos'un yeni adresi...

Sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas, devre arası transfer dönemi bitmeden yaptığı açıklamada gelecek sezonun planlamasını Domenec Torrent ve Luis Campos ile yaptıklarını belirtmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Ve anlaşma tamam! İşte Lus Campos'un yeni adresi...

Elmas, "Torrent ve Luis Campos'la geceli gündüzlü çalışmalar yapıyoruz. Son dönemde hiç alışkın olmadığımız ve kabul edemeyeceğimiz bir lig sıralamasındayız. Çok önemli eksiğimiz olan noktaları belirledik ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz" demişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Ve anlaşma tamam! İşte Lus Campos'un yeni adresi...

"GALATASARAY BENİ HEYECANLANDIRDI"

Başarılı yönetici Luis Campos da Galatasaray'la yaptığı anlaşma sonrası "Galatasaray beni heyecanlandırdı. Burada iyi bir organizasyon kurup farklı şeyler yapabilirim" diyerek sarı-kırmızılı kulübü başarıya götürebileceğinin sinyallerini vermişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Ve anlaşma tamam! İşte Lus Campos'un yeni adresi...

Sarı-kırmızılılardaki görevinde çalışmalarını sürdüren Luis Campos'a İspanyol ekibi talip oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Ve anlaşma tamam! İşte Lus Campos'un yeni adresi...

İspanyol basınında yer alan habere göre; Celta Vigo, Luis Campos ile anlaşmaya vardı.

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