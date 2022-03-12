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GALATASARAY HABERLERİ - Marcao İtalyanları pişman etti! Transfer...

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya karşı delasmanda elde ettiği sonuç Avrupa'da yankı bulmaya devam ediyor. Özellikle Marcao, Barça'nın forvetlerine nefes aldırmazken, Brezilyalı stoperin bu performansı İtalyan kulübünü de pişman etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 14:47
GALATASARAY HABERLERİ - Marcao İtalyanları pişman etti! Transfer...

Sezon başında Marcao için nabız yoklayan Napoli, Galatasaray yönetiminin 12.5 milyon Euro'luk isteği sonrasında bu fiyatı çok bulup geri adım atmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao İtalyanları pişman etti! Transfer...

Avrupa Ligi'ndeki performansı ile büyük beğeni toplayan Brezilyalı stoper, Barcelona karşısındaki oyunu ile de İtalyanları bir kez daha büyüledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao İtalyanları pişman etti! Transfer...

YÖNETİM HATA YAPTI

Sabah'ın haberine göre; İtalyan ekibi sezon sonunda bir kez daha teklife hazırlanırken, Güney İtalya ekibinin taraftarları da sosyal medyada yönetimlerinin büyük hata yaptığını itiraf etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao İtalyanları pişman etti! Transfer...

Marcao, grup aşaması sonrası oynadığı 7 Avrupa Ligi maçının 6'sında sahanın en iyisi olmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao İtalyanları pişman etti! Transfer...

GALATASARAY ÜLKE PUANINI SIRTLADI

Galatasaray, Barcelona deplasmanında aldığı 1 puan ile UEFA sıralaması için de önemli bir adım attı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 7 maçı geride bırakan sarı-kırmızılılar, 15.000 puana ulaşırken Türkiye'nin de en çok puan toplayan ekibi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao İtalyanları pişman etti! Transfer...

Maç sonuçlarına göre 10.000 puan toplayan ve 5.000'ini de bonuslarla alan Aslan, Avrupa'da en çok puanı hanesine yazdıran 18. takım durumunda.

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