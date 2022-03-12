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Final İstanbul'da!

Galatasaray’ın, Barcelona’ya geçit vermemesi sansasyon yarattı. İstanbul’da final oynanacağının altı çizildi. Sarı-kırmızılı taraftarların ateşinden korkuldu!

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Final İstanbul'da!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, Barcelona'da muhteşem mücadelesiyle sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı. Barça'nın 750 milyon euro'luk dev kadrosuyla ağır bir yenilgi yaşatacağı konuşulsa da Avrupalı kimliğini ortaya koyan Aslan, İspanya'dan gol yemeden çıktı. İspanya basını, maç sonu endişelerini dile getirdi. Mundo Deportivo; "İstanbul'da final! Barcelona, Galatasaray savunmasını ve Pena'yı geçemedi. Tur İstanbul'a kaldı. Barcelona'nın işi kolay olmayacak" denildi. Marca ise, "Barcelona, Türk cehennemine gitmeden üzerine düşeni yapamadı" diye yazdı.

XAVİ'NİN PLANLARINA FREN

Barcelona'nın durdurulması Xavi'ye eleştirileri getirdi. El Confidencial'ın manşetinde "Barcelona, Türk cehenneminde çeyrek final arayacak" sözleri yer aldı. Sport'ta ise, "Fren! Barcelona, evinde berabere kaldığı Galatasaray'ı İstanbul'da yenmek zorunda. Xavi'nin rotasyonu Galatasaray'a karşı etkili olmadı. Geri kalan değişiklikler de işe yaramadı" denildi. El Pais, turun İstanbul'a kaldığını ifade ederek, "Barcelona'ya beraberlik yetmeyecek. Barça, İstanbul'da kazanmak zorunda" yorumunda bulunuldu.
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