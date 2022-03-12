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El Clasico akıl karıştırır

Aslan, 0-0'ın rövanşında Barcelona'yı 17 Mart'ta NEF Stadyumu'nda ağırlayacak. Katalan ekibi, bu maçtan 3 gün sonra Bernabeu'da Real Madrid'e konuk olacak. El Clasico öncesi, İspanyol ekibinin aklında derbi olacağı ve Cimbom'a karşı konsantrasyon eksikliği yaşayabileceği belirtiliyor. Sarı-kırmızılılar ise Barça maçından 3 gün önce Beşiktaş'ı konuk edecek, Barça'dan sonra G.Antep'e gidecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
El Clasico akıl karıştırır
Aslan, 0-0'ın rövanşında Barcelona'yı 17 Mart'ta NEF Stadyumu'nda ağırlayacak. Katalan ekibi, bu maçtan 3 gün sonra Bernabeu'da Real Madrid'e konuk olacak. El Clasico öncesi, İspanyol ekibinin aklında derbi olacağı ve Cimbom'a karşı konsantrasyon eksikliği yaşayabileceği belirtiliyor. Sarı-kırmızılılar ise Barça maçından 3 gün önce Beşiktaş'ı konuk edecek, Barça'dan sonra G.Antep'e gidecek.
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