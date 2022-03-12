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Aslan gibi oynarız

Galatasaray Sportif AŞ Üyesi Nihat Kırmızı, erteleme talebi hakkında, "Burada iş Beşiktaş'ta bitiyor. Kabul etmezlerse çıkar aslanlar gibi topumuzu oynarız. Biz bu ertelemeyi kendimizi için değil, Türk futbolu için istiyoruz. Hava şartları böyle devam ederse maç belki de mecburen ertelenecek" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Aslan gibi oynarız
Galatasaray Sportif AŞ Üyesi Nihat Kırmızı, erteleme talebi hakkında, "Burada iş Beşiktaş'ta bitiyor. Kabul etmezlerse çıkar aslanlar gibi topumuzu oynarız. Biz bu ertelemeyi kendimizi için değil, Türk futbolu için istiyoruz. Hava şartları böyle devam ederse maç belki de mecburen ertelenecek" dedi.
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