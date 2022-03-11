Xavi Barcelona Galatasaray maçının devre arasında esip gürledi

İspanyol teknik adamın "Eğer Barcelona'da oynamak istemeyen varsa çıkıp hemen söylesin! Bu haliniz ne?" dediği iddia edildi.

XAVI'DEN PENA SÖZLERİ Maçın ardından konuşan Xavi, "Çok iyiydik, beraber oynadık. Galatasaray çok ısrarcıydı ve agresifti. Inaki mesela çok iyi oynadı. Harika bir iş çıkardı. Birçok durumla karşı karşıya kaldık ve biraz ağır kaldık.