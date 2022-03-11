Haberler Galatasaray Xavi Barcelona Galatasaray maçının devre arasında esip gürledi

Xavi Barcelona Galatasaray maçının devre arasında esip gürledi

Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan zorlu mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Mücadelenin devre arasında ise İspanyol teknik adam Xavi futbolcularına patladı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 20:11
KEMAL TAMTÜRK
Xavi Barcelona Galatasaray maçının devre arasında esip gürledi

Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın önünde E Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Galatasaray , dünya devi Barcelona ile kozlarını paylaştı.

Xavi Barcelona Galatasaray maçının devre arasında esip gürledi

Süper Lig 'de hayal kırıklığıyla dolu bir sezon geçiren Aslan, Camp Nou'da yıldızlar topluluğu Barça karşısında mücadeleyi gol yemeden tamamladı, karşılaşma 0-0 tamamlandı.

Xavi Barcelona Galatasaray maçının devre arasında esip gürledi

XAVI SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

El Chiringuito'nun haberine göre; Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Galatasaray maçında devre arasında soyunma odasında futbolculara çok sinirlendi.

Xavi Barcelona Galatasaray maçının devre arasında esip gürledi

İspanyol teknik adamın "Eğer Barcelona'da oynamak istemeyen varsa çıkıp hemen söylesin! Bu haliniz ne?" dediği iddia edildi.

Xavi Barcelona Galatasaray maçının devre arasında esip gürledi

XAVI'DEN PENA SÖZLERİ

Maçın ardından konuşan Xavi, "Çok iyiydik, beraber oynadık. Galatasaray çok ısrarcıydı ve agresifti. Inaki mesela çok iyi oynadı. Harika bir iş çıkardı. Birçok durumla karşı karşıya kaldık ve biraz ağır kaldık.

Xavi Barcelona Galatasaray maçının devre arasında esip gürledi

Çok serbest adam bulamadık. İkinci yarı çok iyiydik, kazanmayı hak ettik. 1-0'ı hak etmiştik. Bize alan bırakmadılar. Defans olarak da çok iyiydik ama zorlandık" dedi.

DİĞER
Öykü Karayel ve oğlundan Can Bonomo’ya sürpriz! Can Bonomo sevinçten havalara uçtu!
Son dakika: HSK, FETÖ bağlantısı çıkan 5 Cumhuriyet Savcısını ihraç etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor