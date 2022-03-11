Xavi Barcelona Galatasaray maçının devre arasında esip gürledi

Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın önünde E Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Galatasaray , dünya devi Barcelona ile kozlarını paylaştı.
Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın önünde E Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Galatasaray , dünya devi Barcelona ile kozlarını paylaştı.
Süper Lig 'de hayal kırıklığıyla dolu bir sezon geçiren Aslan, Camp Nou'da yıldızlar topluluğu Barça karşısında mücadeleyi gol yemeden tamamladı, karşılaşma 0-0 tamamlandı.
XAVI SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI
El Chiringuito'nun haberine göre; Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Galatasaray maçında devre arasında soyunma odasında futbolculara çok sinirlendi.
İspanyol teknik adamın "Eğer Barcelona'da oynamak istemeyen varsa çıkıp hemen söylesin! Bu haliniz ne?" dediği iddia edildi.
XAVI'DEN PENA SÖZLERİ
Maçın ardından konuşan Xavi, "Çok iyiydik, beraber oynadık. Galatasaray çok ısrarcıydı ve agresifti. Inaki mesela çok iyi oynadı. Harika bir iş çıkardı. Birçok durumla karşı karşıya kaldık ve biraz ağır kaldık.
Çok serbest adam bulamadık. İkinci yarı çok iyiydik, kazanmayı hak ettik. 1-0'ı hak etmiştik. Bize alan bırakmadılar. Defans olarak da çok iyiydik ama zorlandık" dedi.