Tarihimizi anlattık

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile düzenlenen yemek organizasyonunda buluştu. Yemeğin gerçekleştiği mekandan çıktıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Elmas, "Barcelona, bizim gibi çok özel bir kulüp. İki kulübün de çok köklü bir tarihi var, bunları paylaştık. Güzel bir yemek oldu" dedi. Elmas konuşulan konular hakkında ise, "Galatasaray'ın tarihini onlara anlattık. Onların mottosu, 'Bir kulüpten fazlası', Galataasaray'ın da bir kulüpten fazlası olduğunu ve bir kültür yuvası olduğunu anlattık. Daha iyi tanıma fırsatı buldular" ifadelerini kullandı.