Saray muhafızı

Galatasaray Avrupa Fatihi olduğunu bir kez daha kanıtladı! UEFA Avrupa Ligi'nde Laziolu, Marsilyalı, Lokomotiv Moskovalı gruptan namağlup lider çıkan sarı-kırmızılılar, son 16 turunda Barcelona'ya karşı da duvar ördü. Devre arasında Barcelona'dan kiralanan kaleci Inaki Pena, Camp Nou'da devleşen isimlerin başında geldi. 23 yaşındaki eldiven, kalesine gelen 4 isabetli şutu kurtarmayı başararak rakiplerine geçit vermedi. Savunmada oynayan Sacha Boey, Victor Nelsson, Marcao ve Van Aanholt da 750 milyon euro'luk Barcelona karşısında kusursuz oynayarak fırsat tanımadı.



TAYLAN VE BERKAN SAĞLAM DURDU

Sarı-kırmızılılarda sezon başından bu yana eleştiri oklarının hedefinde olan orta saha ikilisi Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu da rakibin set hücumlarında yerinde müdahaleleriyle birçok pozisyonda ataklar henüz başlamadan sahneye çıktı. İki isim savunmada çok kritik müdahaleler yaparak yıldızını parlattı. Cimbom, Barcelona deplasmanında Kerem Aktürkoğlu'yla net bir fırsatı kaçırırken, Gomis'in attığı gol ise ofsayt nedeniyle iptal oldu. Sarıkırmızılılar bu pozisyonlarda istediğini alsaydı deplasmandan zaferle dönebilirdi. Aslan, Avrupa kupalarında boy gösteren 96 takım arasında da sivrildi. Galatasaray, deplasmanda gol yemeyen tek takım olma başarısını ortaya koydu.