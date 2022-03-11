İspanyollardan flaş iddia! Kerem Aktürkoğlu PSG ve Borussia Dortmund ile görüşme halinde

Süper Lig'de olduğu kadar Avrupa'da da adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, Barcelona maçı ile birlikte tüm dünyaya adını ezberletti. İspanyol basını 'Kim bu Aktürkoğlu?' başlığıyla, milli yıldız ile ilgili bir analiz yayınladı. İşte o sözler ve Kerem'in gelecek sezon transfer olması muhtemel görülen 2 dev kulüp...

"G.SARAY'IN HARRY POTTER'INI ANLATIYORUZ" "Galatasaray'ın Harry Potter'ı Kerem Aktürkoğlu'nu anlatıyoruz; hem Türkiye Süper Ligi'nde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde adından söz ettiren bir genç futbolcu, mutlaka gözünüze kestirmeniz gereken bir unsur çünkü yakın zamanda takip edeceğimiz isimlerden biri olacağı kesin."