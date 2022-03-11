Haberler Galatasaray İspanyollardan flaş iddia! Kerem Aktürkoğlu PSG ve Borussia Dortmund ile görüşme halinde

İspanyollardan flaş iddia! Kerem Aktürkoğlu PSG ve Borussia Dortmund ile görüşme halinde

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynanan maçta adeta İspanyol taraftarlara Lionel Messi'yi hatırlatan Kerem Aktürkoğlu, manşetleri süslemeye devam ediyor. İspanya basınında Kerem Aktürkoğlu ile ilgili geniş bir analiz yayınlanırken, Milli futbolcunun gelecek sezon oynaması muhtemel iki takımı da duyurdular. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 18:12 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 18:17
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
İspanyollardan flaş iddia! Kerem Aktürkoğlu PSG ve Borussia Dortmund ile görüşme halinde

Süper Lig'de olduğu kadar Avrupa'da da adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, Barcelona maçı ile birlikte tüm dünyaya adını ezberletti. İspanyol basını 'Kim bu Aktürkoğlu?' başlığıyla, milli yıldız ile ilgili bir analiz yayınladı. İşte o sözler ve Kerem'in gelecek sezon transfer olması muhtemel görülen 2 dev kulüp...

İspanyollardan flaş iddia! Kerem Aktürkoğlu PSG ve Borussia Dortmund ile görüşme halinde

"G.SARAY'IN HARRY POTTER'INI ANLATIYORUZ"

"Galatasaray'ın Harry Potter'ı Kerem Aktürkoğlu'nu anlatıyoruz; hem Türkiye Süper Ligi'nde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde adından söz ettiren bir genç futbolcu, mutlaka gözünüze kestirmeniz gereken bir unsur çünkü yakın zamanda takip edeceğimiz isimlerden biri olacağı kesin."

İspanyollardan flaş iddia! Kerem Aktürkoğlu PSG ve Borussia Dortmund ile görüşme halinde

"İlk andan itibaren 'Harry Potter' lakabı, büyüyü ve fanteziyi ifade ettiği için dikkat çekiyor. Gerçek şu ki; Aktürkoğlu bunu sahada göstermeyi başarıyor. Aynı 'Sihirbaz' Kerem Aktürkoğlu lakabıyla ilgili olarak, 'Karakteri seviyorum ve onunla özdeşleştiğimi hissediyorum' açıklamasını yaptı."

İspanyollardan flaş iddia! Kerem Aktürkoğlu PSG ve Borussia Dortmund ile görüşme halinde

"PSG VE DORTMUND İLE GÖRÜŞME HALİNDE"

"Galatasaray'ın Harry Potter'ı Kerem Aktürkoğlu, henüz 23 yaşında olan ve Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan bir orta saha oyuncusu. Ancak AS gazetesine göre, futbolcu Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund ile zaten görüşme halinde."

İspanyollardan flaş iddia! Kerem Aktürkoğlu PSG ve Borussia Dortmund ile görüşme halinde

İşte İspanyol basınına yansıyan o haber...

DİĞER
Survivor'dan sonra estetikle bambaşka biri olmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu takipçisinin estetik sorusuna fena kızdı!
Son dakika: HSK, FETÖ bağlantısı çıkan 5 Cumhuriyet Savcısını ihraç etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor