Harika oynadık

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, karşılaşmanın sonucundan memnun olduğunu söyledi. Camp Nou'da oynamanın zorluğuna vurgu yapan İspanyol çalıştırıcı, "Bizim ana hedefimiz, orta sahanın arkasını korumak ve biraz topa sahip olmaktı. Bunu başardık. Napoli'ye sahasında 4 gol atmış bir takımdan bahsediyoruz. Şu anda hiçbir şey yapmadık, inanıyorum ki taraftarlarımız bize çok yardımcı olacak. Kondisyon antrenörlerimizi tebrik etmek lazım. Kendimizi geliştirdik. Oyuncular mesafe kat etti. Fiziksel kapasitelerinden inanılmaz memnunuz.Savunmadaki anlayışımızı uzun süredir çalışıyorduk. Sahaya yansıttığımızı görmek beni gerçekten çok mutlu etti" ifadelerini kullandı. Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş maçının önemine de vurgu yapan Domenec Torrent, " Burada bir antrenman yapacağız. Kulübe söyledim ben, İzmir'e veya Antalya'ya gideriz. Asıl isteğimiz antrenman yapmalıyız. Şu an için en önemlisi Beşiktaş maçı, Barcelona rövanşı değil. Ona sonra bakacağız" dedi.

TEMSİL ETTİĞİM İÇİN HEYECANLIYIM

Domenec Torrent mücadele öncesinde, "Ben burada G.Saray'ı temsil ettiğim için heyecanlıyım. Camp Nou'da çok özel yıllar geçirsem de şu anda benim için önemli olan G.Saray. Zamanımız olursa inanıyorum ki biz de Barcelona gibi oynayacağız" ifadesini kullandı.

PENA VE DEFANSI AŞAMADIK

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, "Kazanmak için her şeyi yaptık. Pozisyonlar da yakaladık fakat bunları değerlendiremedik. İkinci yarıda daha iyiydik ama harika bir savunma ve muhteşem bir Inaki Pena ile karşılaştık. Galatasaray çok iyiydi" diye konuştu