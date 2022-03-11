Galatasaraylı Omar Elabdellaoui konuştu! "Çocuğuyla ilgilenir gibi ilgilendiler"

"İÇİMDE KORKU VARDI" Uzun süre oynamadığı için içinde korku olduğunu söyleyen Norveçli oyuncu, "Uzun bir aradan sonra sahaya çıktığımda kendimi durdurmadım. Evet bir şok vardı. Bir korku vardı. Tekrar geri dönemem diye. Özellikle kazadan sonra tam olarak ne olacağını bilmiyordum ancak kendimi hiçbir şekilde durdurmadım. Bu kaza gerçekleştikten sonraki süreçte hastanede kaldığım zamanlarda antrenmanlarıma da devam ettim. Ağabeyim ve menajerim de şaşırıyorlardı buna. Ancak şunun farkındaydım, eğer bir gün tekrardan geri dönmek istiyorsam bunu ancak çalışarak başara bileceğimi biliyordum." diye konuştu.

"ÇOCUĞUYLA İLGİLENİR GİBİ İLGİLENDİ"

Omar ayrıca, "Galatasaray bana sadece destek vermedi. Çocuğuyla ilgilenir gibi ilgilendiler benimle. Baktığımız zaman kaza gerçekleşmeden kısa bir süre önce gelmiştim kulübe ve kaza gerçekleştikten sonra da her kademeden burada çalışan, çalışmayan herkes bana çok fazla destek verdi. Ben hiçbir zaman bu borcun karşılığını ödeyemem. Yapabileceğim tek bir şey var, sadece ve sadece sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini vermek ve takıma olabildiğince fayda sağlamak. Hastaneye girer girmez, bütün süreç boyunca Galatasaray ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bana gösterdi. Sanırım başka bir oyuncu başka bir yerde böyle bir şeyle karşılaşsa hiçbir zaman bu şekilde bir davranışı görebileceğini sanmıyorum. Ben de bu sevginin karşılığın olabildiğince vermeye çalışacağım." diyerek sözlerini noktaladı.