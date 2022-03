Galatasaraylı Omar Elabdellaoui konuştu! "Çocuğuyla ilgilenir gibi ilgilendiler"

Omar yaptığı açıklamada, "Hastaneye gittiğimde her şey benim için siyahtı. Tam olarak zamanı kavrayamadım sadece siyah bir görüntü vardı. Benim için korkutucuydu ve doktora da sordum durumumu kendisi bana, sol gözümün fena olmadığını ancak sağ tarafın kötü olduğunu söyledi. Zaten doktorun ses tonundan da anlaşılıyordu. Kötü düşünceler insanın aklına ister istemez geliyor. Her ne kadar pozitif düşünsem de kaza negatif bir tarafı getiriyor size. Kaza gerçekleşmeden önce olabilecek bütün olasılıkları her zaman için düşünürdüm. Ancak kaza bunu biraz değiştirdi. Kazadan sonra kendime bir söz verdim, eğer geri döneceksem bunun çalışarak üstesinden gelebilirim diye. Ben de bu süreçte mücadele ettim ve tekrardan sahalara döndüm." dedi.