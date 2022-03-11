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Galatasaray'dan Xeka harekatı! Teklif ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu için kesenin ağzını açan Galatasaray’ın 3 yıl sözleşme ve 1,5 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği ortaya çıktı. Sarı-Kırmızlıılar’ın çok sayıda talibi olan Xeka için ısrarcı davranacağı öğrenildi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 06:50
Galatasaray'dan Xeka harekatı! Teklif ortaya çıktı

Cimbom sportif direktör Pasquale Sensibile, danışman Luis Campos ve teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde yeni sezonun kadro planlamasını yapıyor.

Galatasaray'dan Xeka harekatı! Teklif ortaya çıktı

Çok sayıda ismi listesine alan sarı-kırmızılılar'dan ilk resmi hamle geldi. Takvim'in haberine göre; Sezon sonunda Ligue 1 ekibi Lille ile sözleşmesi bitecek olan Xeka Rocha için teklif yapıldığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Xeka harekatı! Teklif ortaya çıktı

MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ
Alınan bilgilere göre Luis Campos, Fransız ekibinde görev yaparken Braga'dan 5 milyon Euro'ya transfer ettiği Portekizli futbolcunun menajeriyle görüşmeleri yürütüyor.

Galatasaray'dan Xeka harekatı! Teklif ortaya çıktı

Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzını açtığı ve 1,5 milyon Euro garanti ücret ile 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirlendi. Xeka'ya çok sayıda talibin olduğu ve yıldız oyuncunun kesin kararını sezon sonunda vereceği öğrenildi.

Galatasaray'dan Xeka harekatı! Teklif ortaya çıktı

Luis Campos'un Xeka'nın mutlaka transfer edilmesi yönünde rapor verdiği ve bu nedenle Sarı-Kırmızılılar'ın çok ısrarcı olacağı da ifade edildi.

Galatasaray'dan Xeka harekatı! Teklif ortaya çıktı

BÜYÜK PAY SAHİBİYDİ
Geçtiğimiz sezon Lille'in tarihi şampiyonluğunda çok büyük bir pay sahibi olan Portekizli oyuncu orta alanda 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapıyor. Bu sezon 26 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans gösteren Xeka özellikle pas oyunundaki başarısı ve oyun kuruculuk yetenekleri ile ön plana çıkıyor. Yıldız futbolcu daha önce ülkesinde Braga formasını giymişti.

Galatasaray'dan Xeka harekatı! Teklif ortaya çıktı

SPORTING&BRAGA DA ONUN PEŞINDE
Xeka ile sezon sonunda sözleşmebi sona ereceği için çok sayıda takım ilgileniyor. Portekizli yıldıza ülkesinden Braga ve Sporting'in teklif yaptığı da belirtiliyor.

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