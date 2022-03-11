Galatasaray'dan Xeka harekatı! Teklif ortaya çıktı

Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzını açtığı ve 1,5 milyon Euro garanti ücret ile 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirlendi. Xeka'ya çok sayıda talibin olduğu ve yıldız oyuncunun kesin kararını sezon sonunda vereceği öğrenildi.





Luis Campos'un Xeka'nın mutlaka transfer edilmesi yönünde rapor verdiği ve bu nedenle Sarı-Kırmızılılar'ın çok ısrarcı olacağı da ifade edildi.



