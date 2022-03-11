Galatasaray'dan Xeka harekatı! Teklif ortaya çıktı

Cimbom sportif direktör Pasquale Sensibile, danışman Luis Campos ve teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde yeni sezonun kadro planlamasını yapıyor.
Cimbom sportif direktör Pasquale Sensibile, danışman Luis Campos ve teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde yeni sezonun kadro planlamasını yapıyor.
Çok sayıda ismi listesine alan sarı-kırmızılılar'dan ilk resmi hamle geldi. Takvim'in haberine göre; Sezon sonunda Ligue 1 ekibi Lille ile sözleşmesi bitecek olan Xeka Rocha için teklif yapıldığı öğrenildi.
MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ
Alınan bilgilere göre Luis Campos, Fransız ekibinde görev yaparken Braga'dan 5 milyon Euro'ya transfer ettiği Portekizli futbolcunun menajeriyle görüşmeleri yürütüyor.