Galatasaray haberleri: Taylan Antalyalı'dan Barcelona sözleri!

Avantajlı bir skorla döndükleri için mutlu olduklarını belirten Taylan Antalyalı, "İç sahada taraftarımızın desteği ile turu geçeceğimize inanıyoruz. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz" diye konuştu.

"OYUNUMU GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUM" Yapılan eleştirileri de değerlendiren 27 yaşındaki oyuncu, "Eleştiriler olacak tabi ki. Takım arkadaşlarımla beraber sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.