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Galatasaray haberleri: Taylan Antalyalı'dan Barcelona sözleri!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Mücadelenin ardından Barselona Havalimanı'nda soruları yanıtlayan Taylan Antalyalı, turu geçeceklerine inandıklarını söyledi. İşte Taylan'ın açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 18:11 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 19:03
Galatasaray haberleri: Taylan Antalyalı'dan Barcelona sözleri!

Avantajlı bir skorla döndükleri için mutlu olduklarını belirten Taylan Antalyalı, "İç sahada taraftarımızın desteği ile turu geçeceğimize inanıyoruz. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz" diye konuştu.

Galatasaray haberleri: Taylan Antalyalı'dan Barcelona sözleri!

"OYUNUMU GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Yapılan eleştirileri de değerlendiren 27 yaşındaki oyuncu, "Eleştiriler olacak tabi ki. Takım arkadaşlarımla beraber sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

Galatasaray haberleri: Taylan Antalyalı'dan Barcelona sözleri!

Umarım içerdeki maçta da istediğimiz gibi bir sonuç alırız. Eleştirilenlerden herkes etkiler ama ben oyunumu geliştirmek için çalışıyorum ve çalışmaya da devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

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