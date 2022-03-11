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GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Barcelona-Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri... Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 08:18
GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Barcelona-Galatasaray maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - KOMPAKT OYUN

Avrupa Ligi'nde 'Kompakt futbol' anlayışıyla gruptan yenilmeden lider çıkan ve deplasmanda gol bile yemeyen Galatasaraylı oyuncular, bu güçlü oyunlarını Barcelona önünde de başarıyla sergileyince yine gol yemediler ve yine zafer yazdılar. İstanbul'da şimdi Barça'yı Galatasaray taraftarı bekliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Barcelona-Galatasaray maçını değerlendirdi

Xavi ile birlikte yeniden 'Tiki-Taka' oyununa dönen Barça'ya karşı Galatasaray geniş alanda oynamadığı gibi topu rakibine bırakıp dar alanda hata yapmamaya dikkat etti. İlk yarı Kerem, Barça savunmasının içinden geçti ama gol yapması gereken vuruşu beceremedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Barcelona-Galatasaray maçını değerlendirdi

Marcao-Nelsson ikilisi savunmada duvar ördü. Özellikle Marcao ikili mücadelelerde çok başarılıydı. Feghouli ile Babel Galatasaray'ın pas yapmasında ve top tutmasında başarılıydı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Barcelona-Galatasaray maçını değerlendirdi

Basın toplantısında, 'Biz buraya Camp Nou'yu görmeye gelmedik' diyen kaleci Pena yaptığı başarılı kurtarışla büyük alkış aldı. Depay'ın frikiğinde topu köşeden inanılmaz bir refleksle kurtardı. Pena gecenin yıldızı oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Barcelona-Galatasaray maçını değerlendirdi

Eğer Feghouli, Berkan ve Babel ilk 45'te Barça savunmasının arkasına attıkları final paslarında topu şiddetini ayarlayabilselerdi Kerem ve Mostafa golle burun buruna kalırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Barcelona-Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın güçlü oyunu önünde Barcelona pozisyon üretemeyince Xavi ikinci yarıda Busquets, Pique ve Dembele'yi aldı. Bu üç hamle Barça'nın daha etkili olmasını sağlarken, Galatasaray'ın kaleye yakın ve daha derin savunma yapmasına neden oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Barcelona-Galatasaray maçını değerlendirdi

Boey-Aanholt çok çalıştı. Taylan ile Berkan 'Kompakt oyunda' daha başarılı olduklarını bir kez daha gösterdi. Pas oyununda etkili değil ama mücadele anlamında daha başarılılar.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Barcelona-Galatasaray maçını değerlendirdi

'Tarihi fark yerler' diyenlere inat G.Saraylı oyuncular bildikleri oyun anlayışıyla Camp Nou'da gol yemeyip tarih yazdılar. Yürekten oynayan, tekmeye kafa sokan, mücadele anlamında müthiş savaşan Galatasaraylı oyuncuları kutluyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Barcelona-Galatasaray maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ - KONSANTRASYON

Maça çok iyi başladık... 90 dakikanın dörtte birlik bölümü geride kaldığında, Inaki Pena'nın, Depay'ın kullandığı serbest vuruştaki mükemmel kurtarışına kadar karşılaşmada kayda değer hiçbir şey olmamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Barcelona-Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray'da diziliş ve oyun planı rakibi durdurmayı başarıyordu. İlk yarım saatte, Kerem ve Mostafa etkili olabilecekleri fırsatları bulamıyordu belki ama Barcelona da, Traore'nin kanadından Van Aanholt'u her seferinde geçmeyi başarmasına rağmen kalemizde tehlike yaratmayı başaramıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Barcelona-Galatasaray maçını değerlendirdi

Babel ilk yarıda derli toplu, Boey gayet iyiydi. 36'da Kerem ile ilk pozisyonumuzu bulup gole çok yaklaşıyorduk, genç yıldızın nefis 'ayak içi' rakip savunmacıya çarpmasa, öne geçmemiz işten bile değildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Barcelona-Galatasaray maçını değerlendirdi

Pena, uzaktan çekilen tehlikeli şutlarda yaptığı güzel kurtarışlarıyla iyi bir Muslera'yı bile aratmıyor, takımı ayakta tutuyordu. İlk yarı golsüz sona erdiğinde hiç beklemediğimiz kadar umut doluyduk hepimiz...

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Barcelona-Galatasaray maçını değerlendirdi

Xavi, ikinci yarıya üç bloğa, üç baba ismi (Busquets, Pique, Dembele) sahaya sürerek başladı. Artık Barcelona ilk yarıdan da fazla topa sahipti ve kalemize daha yakındı. 45 ile 60 arasındaki büyük baskıdan sıyrılmıştık ama Xavi en büyük silahını tam buraya saklamış, Aubemeyang'ı oyuna almıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Barcelona-Galatasaray maçını değerlendirdi

Gol yememe umudumuz giderek azalmıştı hatta hayli endişeliydik. Torrent ilk hamlesini 68'de Gomis ve Emre ile yaptı. Sahanın en iyilerinden Babel'in sakatlandığı için çıkması talihsizlikti. Oyuncu değişikliğinin hemen öncesinde Hollandalı sakatlanmasaydı çıkacak olan isim Feghouli on dakika sonra yerini Cicaldau'ya bıraktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Barcelona-Galatasaray maçını değerlendirdi

Maçtan bir gün önceki iddialı demeçleriyle dikkat çeken Torrent'in planı tuttu ve hayal ettiğimiz bir skorla ilk maçı atlattık. İstanbul'daki rövanşta tüm futbol kamuoyu olarak temsilcimize destek olmalıyız. Bu turun geçilmesi sadece Galatasaray'a değil ülke futbolumuza da tarifsiz bir değer katacaktır.

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