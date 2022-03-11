GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Barcelona-Galatasaray maçını değerlendirdi

Xavi, ikinci yarıya üç bloğa, üç baba ismi (Busquets, Pique, Dembele) sahaya sürerek başladı. Artık Barcelona ilk yarıdan da fazla topa sahipti ve kalemize daha yakındı. 45 ile 60 arasındaki büyük baskıdan sıyrılmıştık ama Xavi en büyük silahını tam buraya saklamış, Aubemeyang'ı oyuna almıştı.

Gol yememe umudumuz giderek azalmıştı hatta hayli endişeliydik. Torrent ilk hamlesini 68'de Gomis ve Emre ile yaptı. Sahanın en iyilerinden Babel'in sakatlandığı için çıkması talihsizlikti. Oyuncu değişikliğinin hemen öncesinde Hollandalı sakatlanmasaydı çıkacak olan isim Feghouli on dakika sonra yerini Cicaldau'ya bıraktı.