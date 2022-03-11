GALATASARAY HABERLERİ - Ligde başka Avrupa'da başka! Galatasaray yabancılara maç kaybetmiyor

Galatasaray ligde farklı Avrupa'da farklı bir görüntü çiziyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasından itibaren çıktığı 7 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Galatasaray ligde farklı Avrupa'da farklı bir görüntü çiziyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasından itibaren çıktığı 7 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Avrupa'da oynadığı maçlarda 3 galibiyet alan Cimbom, 4 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda kendi sahasında İtalyan devi Lazio ve Fransız ekibi Marsilya'yı mağlup ederken, Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılar deplasmanda çıktığı maçlarda ise Lokomotiv Moskova'yı yendi, Lazio ve Marsilya ile berabere kaldı.
Grubunu lider olarak tamamlayan Galatasaray, son 16 turunda ise deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı.
İşte Galatasaray'ın Avrupa sahnesinde aldığı sonuçlar:
Galatasaray 1-0 Lazio
Marsilya 0-0 Galatasaray
Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray
Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova
Galatasaray 4-2 Marsilya
Lazio 0-0 Galatasaray
Barcelona 0-0 Galatasaray
2000 RUHUNU HATIRLATTI!
UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Galatasaray, 17 Mayıs'ta UEFA Kupası'nı kazandığı 2000 yılındaki 13 maçlık serisinin ardından en uzun serisini yakaladı.