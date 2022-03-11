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GALATASARAY HABERLERİ - Ligde başka Avrupa'da başka! Galatasaray yabancılara maç kaybetmiyor

Galatasaray Avrupa serisini bozmadı! Bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve şampiyonluk yarışından kopan Galatasaray, Avrupa'da ise bambaşka bir görüntü çiziyor. Sarı-kırmızılılar ligde zor günler geçirse de, son çıktığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında Camp Nou'da Barcelona'ya geçit vermeyerek 0-0'lık avantajlı skorla İstanbul'a dönmeyi başardı. Galatasaray bu sonuçla birlikte, Avrupa'daki yenilmezlik serisini de sürdürmüş oldu. (GS Haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 07:42
GALATASARAY HABERLERİ - Ligde başka Avrupa'da başka! Galatasaray yabancılara maç kaybetmiyor

Galatasaray ligde farklı Avrupa'da farklı bir görüntü çiziyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasından itibaren çıktığı 7 maçta mağlubiyet yaşamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ligde başka Avrupa'da başka! Galatasaray yabancılara maç kaybetmiyor

Avrupa'da oynadığı maçlarda 3 galibiyet alan Cimbom, 4 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ligde başka Avrupa'da başka! Galatasaray yabancılara maç kaybetmiyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda kendi sahasında İtalyan devi Lazio ve Fransız ekibi Marsilya'yı mağlup ederken, Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile berabere kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ligde başka Avrupa'da başka! Galatasaray yabancılara maç kaybetmiyor

Sarı-kırmızılılar deplasmanda çıktığı maçlarda ise Lokomotiv Moskova'yı yendi, Lazio ve Marsilya ile berabere kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ligde başka Avrupa'da başka! Galatasaray yabancılara maç kaybetmiyor

Grubunu lider olarak tamamlayan Galatasaray, son 16 turunda ise deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ligde başka Avrupa'da başka! Galatasaray yabancılara maç kaybetmiyor

İşte Galatasaray'ın Avrupa sahnesinde aldığı sonuçlar:

Galatasaray 1-0 Lazio
Marsilya 0-0 Galatasaray
Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray
Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova
Galatasaray 4-2 Marsilya
Lazio 0-0 Galatasaray
Barcelona 0-0 Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ - Ligde başka Avrupa'da başka! Galatasaray yabancılara maç kaybetmiyor

2000 RUHUNU HATIRLATTI!

UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Galatasaray, 17 Mayıs'ta UEFA Kupası'nı kazandığı 2000 yılındaki 13 maçlık serisinin ardından en uzun serisini yakaladı.

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