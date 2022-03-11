GALATASARAY HABERİ - Domenec Torrent'ten radikal kararlar! İşte yapılacak 4 hamle

Galatasaray, Fatih Terim'in ayrılmasının ardından yeni bir döneme girdi. Domenec Torrent ile yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekipte danışmanlık görevine Luis Campos, sportif direktörlük görevine ise Pasquiale Sensibile getirildi.
Üç futbol adamı kafa kafaya verip Galatasaray'ı ayağa kaldırmak için çalışmalar yapıyor. Ancak henüz sonuç alınabilmiş değil...
Ligde alınan istikrarsız sonuçlar nedeniyle işler pek de yolunda gitmiyor. Bu nedenle özellikle Torrent tepkilerin odağında yer alırken İspanyol hoca, "Bu takımı ben kurmadım" diyerek eleştirileri pek de üzerine almak istemiyor.