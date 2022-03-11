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GALATASARAY HABERİ - Domenec Torrent'ten radikal kararlar! İşte yapılacak 4 hamle

Spor haberi... Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürerken, ligde alınan kötü sonuçlar sonrası "Takımı ben kurmadım" diyerek eleştirileri üzerine almayan İspanyol çalıştırıcı, yeni bir oyun planı oluşturmak için kolları sıvadı. Defanstan forvete G.Saray'ı baştan aşağıya yenilemek isteyen Torrent bu plana göre transferler yapacak. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERİ - Domenec Torrent'ten radikal kararlar! İşte yapılacak 4 hamle

Galatasaray, Fatih Terim'in ayrılmasının ardından yeni bir döneme girdi. Domenec Torrent ile yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekipte danışmanlık görevine Luis Campos, sportif direktörlük görevine ise Pasquiale Sensibile getirildi.

GALATASARAY HABERİ - Domenec Torrent'ten radikal kararlar! İşte yapılacak 4 hamle

Üç futbol adamı kafa kafaya verip Galatasaray'ı ayağa kaldırmak için çalışmalar yapıyor. Ancak henüz sonuç alınabilmiş değil...

GALATASARAY HABERİ - Domenec Torrent'ten radikal kararlar! İşte yapılacak 4 hamle

Ligde alınan istikrarsız sonuçlar nedeniyle işler pek de yolunda gitmiyor. Bu nedenle özellikle Torrent tepkilerin odağında yer alırken İspanyol hoca, "Bu takımı ben kurmadım" diyerek eleştirileri pek de üzerine almak istemiyor.

GALATASARAY HABERİ - Domenec Torrent'ten radikal kararlar! İşte yapılacak 4 hamle

Ancak 'kendi takımını kurmak' için de çalışmayı da ihmal etmiyor. Yeni sezonda defanstan forvete yeni bir oyun anlayışı getirmek isteyen Torrent şimdiden hazırlıklara başladı.

GALATASARAY HABERİ - Domenec Torrent'ten radikal kararlar! İşte yapılacak 4 hamle

Transferler de bu plana göre yapılacak. İşte sarı-kırmızılı hocanın gelecek sezon oynatmayı düşündüğü futbolun ipuçları:

GALATASARAY HABERİ - Domenec Torrent'ten radikal kararlar! İşte yapılacak 4 hamle

1) KANAT OYUNCULARI AÇILARAK OYNAYACAK
Feghouli ve Kerem daha çok içeri girip şut atmayı seven oyuncular. Bu da rakip takımın dar alanı kapatmasına yardımcı oluyor. Bu yüzden Emre Kılınç'ı tercih ediyorum. İhtiyacımız olan Emre gibi açılarak oynayacak kaliteli bir oyuncu.

GALATASARAY HABERİ - Domenec Torrent'ten radikal kararlar! İşte yapılacak 4 hamle

2) ORTA SAHA OYUNCULARI TOPU KAYBETMEYECEK
Orta alanda 6, 8 ve 10 numaralar tek mevkiyi değil iki mevkiyi bir arada oynamalı. Üç oyuncunun da defansif ve ofansif yönleri olmalı... Yeni oyuncuların en önemli özelliklerinden biri pas kaybı yapmamaları...

GALATASARAY HABERİ - Domenec Torrent'ten radikal kararlar! İşte yapılacak 4 hamle

3) OYUN KALECİDEN KISA PASLARLA BAŞLAYACAK
Barcelona'dan kiralanan İnaki Pena sezon sonunda ayrılacak. Ayakları iyi bir kalecimiz olmalı. Muslera zaten ayaklarını iyi kullanıyor. Ancak yanında ikinci kalecinin de ayakları iyi olmalı ve Muslera'yı zorlamalı...

GALATASARAY HABERİ - Domenec Torrent'ten radikal kararlar! İşte yapılacak 4 hamle

4) TOP KAYBINA HIZLI REAKSİYON VERİLECEK
10 oyuncumuz hatta kalecimizin de kondisyonu yüksek olmalı... Şu an takımın kondisyonu yeterli değil... Top kaybına çabuk reaksiyon vermeliyiz ve presle geri almalıyız. 12-13 kilometre koşabilen oyuncular şart...

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