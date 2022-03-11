GALATASARAY HABERİ - Domenec Torrent'ten radikal kararlar! İşte yapılacak 4 hamle

Ancak 'kendi takımını kurmak' için de çalışmayı da ihmal etmiyor. Yeni sezonda defanstan forvete yeni bir oyun anlayışı getirmek isteyen Torrent şimdiden hazırlıklara başladı.

1) KANAT OYUNCULARI AÇILARAK OYNAYACAK

Feghouli ve Kerem daha çok içeri girip şut atmayı seven oyuncular. Bu da rakip takımın dar alanı kapatmasına yardımcı oluyor. Bu yüzden Emre Kılınç'ı tercih ediyorum. İhtiyacımız olan Emre gibi açılarak oynayacak kaliteli bir oyuncu.