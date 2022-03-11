Avrupa Fatihi Galatasaray!

İmkansızların takımı Galatasaray, Barcelona karşısında 'Avrupa Fatihi' unvanını boşuna almadığını bir kez daha gösterdi. Ligde kötü günler geçiren ve maç öncesi 'Tarihi fark yer' yorumları yapılan sarı-kırmızılı ekip, dünya devi İspanyol takımı karşısında bırakın fark yemeyi galibiyeti kaçıran taraftı. Ev sahibi beklenildiği gibi karşılaşmaya hızlı başladı ancak temsilcimiz savunmada hata yapmadı. Kaleci Pena kurtarışlarıyla devleşirken 36. dakikada Kerem'in vuruşunda top üstten az farklı kornere gitti. 40'da da Mohamed'in kafa vuruşu üstten gitti.

BAFE GOMİS'İN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

İkinci yarıda şans da yanımızdaydı. 62'de Jordi Alba'nın vuruşunda top direğe çarpıp dışarı gitti. 75'te De Jong'un vuruşu direkten döndü. Bu pozisyonlara karşın moralini bozmayan Cimbom, 78. dakikada nefis paslaşmaların ardından Gomis'le gole ulaştı ancak 'ofsayt' gerekçesiyle iptal edildi. Barcelona karşısında başa baş bir oyun sergileyen temsilcimiz, Camp Nou'dan 0-0 beraberlikle ayrılmayı başardı. Son 16 turu rövanş maçı 17 Mart'ta oynanacak ve Galatasaray bu kez seyirci desteğiyle sahada olacak. Cimbom'dan yeni bir destan bekleyeceğiz.

18 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Galatasaray'ın deplasmanda Barcelona'yla 0-0 berabere kaldığı maçta ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Kalesini gole kapatan Galatasaray, 18 maç sonra Barcelona'ya gol izni vermedi. Barcelona, gol atamadığı son maçı 4 Aralık 2021 tarihinde oynadı.

KASAPOĞLU MAÇTAYDI

Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı dün akşamki karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Nou Camp Stadı'nda izledi. Ayrıca A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da UEFA teknik gözlemcisi olarak dünkü karşılaşmada görev yaptı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Barcelona Kulübü dün de sarıkırmızılı takımla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Camp Nou'da bulunan dev skorbordda Galatasaray tarihinden enstantaneler verirken, "Türkiye'nin en büyük kulübü ve ülkesine Avrupa'dan kupa getiren ilk ve tek Türk Takımı" diye bahsetti.

TORRENT'TEN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, Konyaspor maçına göre 4 değişiklik yaptı. Domenec Torrent, Barcelona karşısında forvette Bafetimbi Gomis'in yerine Mostafa Muhamed'e, orta sahada ise Erick Pulgar, Cicaldau ve Emre Kılınç'ın yerlerine Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel'e şans verdi.

Deplasmanda oynadığı son 4 Avrupa kupası maçında kalesinde gol görmeyen Galatasaray, kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.



Avrupa'da oynadığı son 7 maçı kaybetmeyen Galatasaray (3G 4B), Ekim 1999-Eylül 2000 arasındaki 13 maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor.