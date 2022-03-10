SPOR HABERİ - Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! Atilla Karaoğlan...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Buna göre; Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan olarak açıklandı.
Geçen haftaki Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük, bu hafta ise Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor mücadelesine atandı.
Haftanın diğer karşılaşmalarında görev alacak hakemler ise şöyle:
12 Mart Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
19.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan
13 Mart Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol
16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: Çağdaş Altay
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
14 Mart Pazartesi:
20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam