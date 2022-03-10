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SPOR HABERİ - Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! Atilla Karaoğlan...

Spor haberi... Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Kritik mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 17:49 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 18:03
SPOR HABERİ - Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! Atilla Karaoğlan...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Buna göre; Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan olarak açıklandı.

Geçen haftaki Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük, bu hafta ise Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor mücadelesine atandı.

Haftanın diğer karşılaşmalarında görev alacak hakemler ise şöyle:

12 Mart Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

19.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan

13 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol

16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: Çağdaş Altay

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

14 Mart Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

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