SON DAKİKA - TFF Tahkim Kurulu Galatasaray'ın cezasını onadı!

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket ve taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı PFDK'nin Galatasaray'a verdiği 105 bin lira para cezasını onama kararı aldı.

Kurul ayrıca sarı-kırmızılı takımın aldığı batı tribünü 102 ve 124 numaralı blokta yer alan seyircilerin Passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edilmesi yönündeki PFDK kararını da onadı.

Yapılan resmi açıklama şu şekilde:

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 03.03.2022 tarih ve E.2021-2022/744 - K.2021-2022/874 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40/2. maddesi uyarınca 9.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 96.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı Tribünü 102 ve 124 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir.