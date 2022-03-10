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GALATASARAY HABERİ: Barcelona'ya dönecek mi? Inaki Pena'dan flaş sözler

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın genç file bekçisi Inaki Pena, Barcelona maçına performansıyla damga vurdu. İspanyol devinden sezon sonuna kadar kiralanan başarılı kaleci, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Karşılaşması sonrası konuşan Pena, Barcelona'ya dönmek mi? Olması gereken neyse o olacak, ben Galatasaray'a odaklandım ve başka bir şey düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 01:59
GALATASARAY HABERİ: Barcelona'ya dönecek mi? Inaki Pena'dan flaş sözler

Galatasaray'ın Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Inaki Pena, eski takımına karşı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 0-0 berabere kaldıkları maçta gösterdiği performansla dikkat çekti.

Maçtan sonra konuşan Pena, Barcelona'ya dönmek mi? Olması gereken neyse o olacak, ben Galatasaray'a odaklandım ve başka bir şey düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Mücadeleyi değerlendiren Katalan kaleci "Takım olarak çok iyiydik. Amacımız rövanş maçına taşımaktı bu eşleşmeyi. Hayallerimizi canlı tuttuk. İstanbul'da neler olacağını göreceğiz." dedi.

"MUSLERA İLE SOYUNMA ODASINDA KONUŞTUK"
"Camp Nou'da alkışlanmak gurur. Benim için önemli ve mutlu bir andı." diyen Pena, "Muslera ile aramızda olan rekabet bizi iyiye götürecektir. Muslera çok örnek bir insan. Bana çok yardımcı oluyor. Muslera ile soyunma odasında hepimizle konuştuk. Bizim Galatasaray olduğumuzu ve bunu herkese göstermemiz gerektiğini söyledi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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