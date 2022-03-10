Barcelona - Galatasaray maçında Gomis'in golü ofsayta takıldı! Camp Nou'da o anlar...

Galatasaray ile Barcelona, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların 78. dakikasında Bafetimbi Gomis ile bulduğu gol ofsayta takıldı.



Van Aanholt'un uzun oynadığı topta savunmanın arkasına sarkan Gomis topu önüne iyi aldı. Yıldız futbolcu, kaleci ter Stegen'in üzerinden topu ağlarla buluşturdu ancak ofsayt bayrağı kalktı.



Pozisyon VAR'dan da incelendi ancak sonuç değişmedi. Golün iptal olmasının ardından Gomis büyük üzüntü yaşadı.



İşte o anlar...



















Görüntüler Exxen'den alınmıştır