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Barcelona - Galatasaray maçı sonrası teknik direktör Xavi: Inaki Pena muhteşemdi

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Katalan ekibinde teknik direktör Xavi karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların kalecisi Inaki Pena'yı öven İspanyol çalıştırıcı, "Muhteşem bir Inaki Pena ile karşılaştık. Savunmanın merkezindeki oyuncular çok iyiydi. Son pasları vermek için yeterince iyi değildik" dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 01:43 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 01:47
Barcelona - Galatasaray maçı sonrası teknik direktör Xavi: Inaki Pena muhteşemdi

Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, 0-0 sona eren Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray karşısında iyi bir sonuç alamadıklarını belirten Xavi, "İyi bir sonuç alamadık. İkinci yarıda daha iyiydik ama harika bir savunma ve muhteşem bir Inaki Pena ile karşılaştık. Savunmanın merkezindeki oyuncular çok iyiydi, Pena da öyle. Son pasları vermek için yeterince iyi değildik" açıklamasını yaptı.

Galatasaray savunmasından da övgüyle bahseden Xavi, "Savunmanın merkezindeki oyuncular çok iyiydi, Pena da öyle. Son pasları vermek için yeterince iyi değildik" diye konuştu.

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