Haberler Galatasaray Barcelona - Galatasaray maçı sonrası Domenec Torrent: Şu an için en önemlisi...

Barcelona - Galatasaray maçı sonrası Domenec Torrent: Şu an için en önemlisi...

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar çok iyi mücadele ettiği müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak İspanya'dan avantajlı bir skorla döndü. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 01:32 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 01:42
Barcelona - Galatasaray maçı sonrası Domenec Torrent: Şu an için en önemlisi...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray mücadeleden 0-0 eşitlikle ayrıldı. Rövanş öncesi avantajı yakalayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Domenec Torrent: Xavi, benim arkadaşım. Birlikte uzun yıllar geçirdik. İstanbul'a ona beklediğimizi söyledim, kucaklaştık ve bu şekilde bitirdik.

Oyuncuların şu anki fiziksel kapasitelerinden inanılmaz memnunuz. Bizim antrenörlerimizi tebrik etmemiz gerekiyor. Konya maçında iyi oynamadık ancak bu konuda çok geliştirdik kendimizi.

Şu an İstanbul'da hava durumu nasıl bilmiyorum ama iyi olmadığını duydum. Yarın Barcelona'da antrenman yapmayı düşündük.

Yarın burada bir antrenman yapacağız. Kulübe söyledim ben, İzmir'e veya Antalya'ya gideriz. Asıl isteğimiz antrenman yapmalıyız. Antrenman yapmamız şart. Şu an için en önemlisi Beşiktaş maçı, Barcelona rövanşı değil.

DİĞER
Arzum Onan'ın meğer güzelliği genetikmiş... Tescilli güzel Arzum Onan'ın siz bir de annesini görün!
Kar uyarıları sonrası okul tatili haberleri peş peşe geldi! İşte eğitime ara verilen iller
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor