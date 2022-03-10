Barcelona - Galatasaray maçı sonrası Domenec Torrent: Şu an için en önemlisi...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray mücadeleden 0-0 eşitlikle ayrıldı. Rövanş öncesi avantajı yakalayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Domenec Torrent: Xavi, benim arkadaşım. Birlikte uzun yıllar geçirdik. İstanbul'a ona beklediğimizi söyledim, kucaklaştık ve bu şekilde bitirdik.

Oyuncuların şu anki fiziksel kapasitelerinden inanılmaz memnunuz. Bizim antrenörlerimizi tebrik etmemiz gerekiyor. Konya maçında iyi oynamadık ancak bu konuda çok geliştirdik kendimizi.

Şu an İstanbul'da hava durumu nasıl bilmiyorum ama iyi olmadığını duydum. Yarın Barcelona'da antrenman yapmayı düşündük.

Yarın burada bir antrenman yapacağız. Kulübe söyledim ben, İzmir'e veya Antalya'ya gideriz. Asıl isteğimiz antrenman yapmalıyız. Antrenman yapmamız şart. Şu an için en önemlisi Beşiktaş maçı, Barcelona rövanşı değil.