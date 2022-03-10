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Barcelona-Galatasaray maçı CANLI

BARCELONA GALATASARAY CANLI - UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde son 16 ilk maçında Barcelona'ya konuk olıyor. Sarı-Kırmızılılar, Camp Nou'da oynanan kritik mücadeleden iyi bir skor elde ederek tur için avantajlı bir şekilde Türkiye'ye dönmek istiyor. Heyecan katsayısı yüksek bu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 22:55
Barcelona-Galatasaray maçı CANLI

Süper Lig'de beklentilerin altında bir performans gösteren ancak Avrupa'da fırtına gibi esen Aslan, son 16 turunda Barcelona ile karşılaşıyor. Temsilcimiz iki maç eleme sistemi üzerinden oynanan karşılaşmayı kazanarak avantajı cebine koymak istiyor.

Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İŞTE BARCELONA GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ

BARCELONA: Stegen, Dest, Araujo, Garcia, Alba, De Jong, Pedri, Nico, Traore, Depay, Torres

GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed

BARCELONA - GALATASARAY UEFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başlama düdüğü 23.00'te çalan Barcelona - Galatasaray maçı Exxen platformundan canlı olarak yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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