Öncelik savunma! Galatasaray Barcelona'ya duvar örecek

Galatasaray'da tüm gözler Barcelona maçına çevrildi. Konya mağlubiyetini bir kenara bırakan sarı-kırmızılılar, tam anlamıyla İspanya'daki ilk karşılaşmaya konsantre oldu. Bu sezon elemeler dahil Avrupa Ligi'nde mağlubiyeti olmayan Cimbom'un, rakibi güçlü olsa da son ana kadar teslim olmaya niyeti yok. Eski takımı Barça'yı yakından tanıyan teknik direktör Domenec Torrent öncelikli olarak İstanbul'daki rövanşa avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor. Bu nedenle Barcelona'nın yetenekli ayaklarını kilitlemek isteyen İspanyol hoca, 4-3-3 dizilişiyle takımı sahaya sürecek ve her alanda pres uygulatacak.



FEGHOULI İLK 11'E DÖNÜYOR

Orta sahayı kalabalık tutacak olan Galatasaray, kontrataklarla hücuma kalkacak ve gol de arayacak. Defansta Sacha Boey, Nelsson, Marcao ve Van Aanholt dörtlüsüne şans verecek olan Torrent, orta sahada Erick Pulgar'ı kulübeye çekecek. Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau üçlüsüyle Barcelona karşısına çıkacak. Sol kanatta her zaman olduğu gibi Kerem Aktürkoğlu oynayacak. Sağda ise henüz kesin bir karar vermiş değil. Sofiane Feghouli, Emre Kılınç ve Ryan Babel arasında gidip gelen deneyimli çalıştırıcının, Konya karşısında kadroya almadığı Feghouli'yi sahaya sürebileceği ifade ediliyor.



SACHA BOEY'E BİR ŞANS DAHA

Avrupa listesinde yer almayan Omar, Barça karşısında forma giyemeyecek. Torrent, yarınki karşılaşmada yine Sacha Boey'e şans verecek. İspanyol hocanın, Konya karşısında etkisiz kalan Sacha Boey'i uyardığı ve "Bu fırsatı iyi kullanmalısın" dediği öğrenildi.



Bekler Sacha Boey ve Aanholt ileriye çıkmayacak, Marcao ve Nelsson'a tam destek verecek. Perşembe akşamı ilk 11'de oynaması beklenen Torres, Dembele ve Aubameyang'a her alanda baskı uygulanacak. Taylan ve Berkan orta sahada ileri geri çalışacak. Cicaldau savunma ile forvet bağlantısını kuracak