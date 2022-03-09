Galatasaray'da Gomis bir adım önde

Barcelona kadrosunu büyük oranda belirleyen Domenec Torrent, forvette sıkıntı yaşıyor. Konya maçına Bafetimbi Gomis'le başlayan tecrübeli çalıştırıcı, beklediği verimi alamayınca Mostafa Mohamed'i sahaya sürdü. Ancak iki futbolcu da beklentilerin altında kaldı. Halil Dervişoğlu da son dönemde formsuzluğuyla eleştirilerin odağında yer alıyor. Torrent'in Gomis ve Mohamed hakkında son kararı maç öncesi vermesi beklenirken son dönemde attığı gollerle adından söz ettiren Gomis'in ilk 11 için bir adım önde olduğu belirtiliyor.



Galatasaray forması altında Avrupa'da golü bulunmayan Gomis, Barcelona karşısında bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak. Bu sezon Süper Lig'te 3 maçta 3 gol attı.