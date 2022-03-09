Galatasaray'da Arda Turan'a Fatih Terim cezası!

Galatasaray'ın Barcelona kafilesi açıklanırken Arda Turan kadroda kendisine yer bulamadı. Torrent, Avrupa listesinde bulunmayan Semih ve Omar'ı İspanya'ya götürürken Göztepe maçı öncesi Fatih Terim'le birlikte fotoğraf paylaşan Arda'yı evde bıraktı.



Başkan Burak Elmas da "Mevcut hocasının ekstra haksız eleştiriye tabi tutulduğu bu dönemde kaptan olarak öyle bir resmi koymaması gerekirdi" diyerek Arda'yı hedef almıştı.



Son maçına 6 Şubat'ta Alanya karşısında çıkan tecrübeli futbolcu, Kayserispor, Göztepe, Çaykur Rize ve Konyaspor maçlarında da 21 kişilik listeye girememişti.