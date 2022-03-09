Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'ten Barcelona sözleri! Kalede kim olacak?

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent ve kaleci Inaki Pena, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Barcelona maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.



İşte o açıklamalar:

DOMENEC TORRENT: Xavi'nin Barcelonası çok iyi bir dönemde, bu bir sır değil. Yılın en iyi dönemlerinde olabilirler. Şampiyonlar Ligi'nde olsalar bile daha iyi olabilirdi.



"KALEDE INAKI PENA'NIN OLACAĞINI BELİRLEMİŞTİK"

Bazen iç sahada oynamak zor olabilir. 2-1 kazanıp, dış sahada 2-0 kaybederlerse zor olur. Turu geçeceğimize inanıyoruz. Son antrenmanda kalemizde Inaki Pena'nın olacağını belirlemiştik.



"BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPACAĞIZ"

Bazı değişiklikler yapacağız. Konya'da da bu değişiklikleri yapmıştık. Rakibe ve oyuncularımızın fiziksel durumuna göre değişiklikler yapabiliyoruz.



Barcelona'nın çok iyi bir ekibi var. Çok iyi durumdalar. Biz de bazen rotasyon yapıyoruz ama her zaman aynı seviyede olmuyor oyuncular. Barcelona stil olarak, tarz olarak çok iyi oyuncular transfer etti. Kaliteli oyuncular her zaman geliyor.



Barcelona çok iyi durumda ama bizde gelişiyoruz. Top bizdeyken nasıl davranmamız gerektiğini biliyoruz. Hem savunmada hem hücumda ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz.



Git gide daha iyi oluyoruz. Düşme hattından artık uzaklaştık ve Galatasaray yukarıda olmalı, bu durumdan çıkmalıyız. Daha fazla eziyet çekmememiz lazım. Oyunculardan çok çok memnunum, farklı profillere sahipler. İyi bir yoldayız.



Çok iyi gelişti Barcelona. Topu kaybetse bile bir şekilde geri almayı biliyor. Hem savunmada hem hücumda ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Barcelona devamlı bize saldıracak ama biz de tedbirimizi alacağız.



INAKI PENA: Bizim için çok özel bir rakip. Bugüne kadar bize çıkan en zor kuraydı. Bütün gücümüzü kullanacağız. İyi bir sonuç almamız lazım.



Şu ana kadar iyi bir yoldayım. Daha fazla forma şansı bulmaya çalışıyorum. Benim için özel bir durum tabi ama Barcelona karşısında elimden geleni yapacağım.



"BURAYA MÜCADELE İÇİN GELDİK"

Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Buraya, turistik gezi için gelmedik. Mücadele için geldik ve bunun bilincindeyiz.



Herkes, Barcelona'yı takip ediyor. Xavi ile devamlı gelişim içerisindeler. Kötü bir zamanda geldi. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Barcelona bizi baskıya alacaktır ama biz de topun fazlasıyla bizde kalması için uğraşacağız.



Çok güzel bir ortamdayım, beni çok iyi ağırladılar. Çok iyi adapte oldum, çok mutluyum. Zorlukların, baskının bilincindeyim. Muslera çok önemli bir isim. Onun kalitesi tartışılmaz, ondan elimden geldiğince faydalanmaya çalışıyorum. İlk günden itibaren bana çok yardımcı oldu.



Kaleci olarak dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynamak tabii ki daha iyiydi. Barcelona'da oynamak çok yüksek bir kalite. Geri dönmek için performansımın en iyisini sergilemem gerek. Daha fazla süre alırsam bunu gerçekleştireceğimi düşünüyorum.