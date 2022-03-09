BARCELONA GALATASARAY MAÇI EXXEN CANLI İZLE 📺

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Galatasaray, Camp Nou Stadyumu'nda Barcelona'ya konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın nasıl izleneceği araştırılıyor. İşte detaylar...

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Barcelona - Galatasaray maçı 10 Mart Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

EXXEN NASIL İZLENİR?

Exxen platformunda spor paketine üye olduktan sonra Exxen uygulamasını indirip TV, telefon, bilgisayar gibi akıllı cihazlarınızdan Barcelona - Galatasaray maçını takip edebilirsiniz.

GALATASARAY MAÇI NASIL ŞİFRESİZ CANLI İZLENİR?









