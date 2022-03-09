Barcelona Başkanı Laporta: Kupayı istiyoruz

Barcelona Başkanı Joan Laporta, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştikleri Galatasaray ile deplasmanda zor bir maç oynayacakları söyleyen Laporta, "UEFA Avrupa Ligi beni heyecanlandırıyor çünkü bu kupa bizde yok" dedi. Katalan başkan, "Avrupa Ligi'nde gerçekten zorlu takımlar var. Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak. Bu yüzden ilk maçı kazanmalıyız. Her şeye rağmen her hafta daha iyiye gittiğimizden bu kupayı kazanma olasılığımız olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Ligde R. Madrid'in 15 puan gerilerinde olmasına rağmen La Liga için hala kazanma umudunu koruduğunu ifade eden Laporta, Messi'nin ayrılmasına üzüldüğünü kaydetti. Xavi'yi daha önce getirmediği için pişmanlık duyduğunu ifade eden Laporta, "Uzun yıllar kalacak ve bize büyük başarılar getirecek" dedi.