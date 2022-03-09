Haberler Galatasaray Barcelona Başkanı Laporta: Kupayı istiyoruz

Barcelona Başkanı Laporta: Kupayı istiyoruz

Barça TV’ye konuşan Laporta, “UEFA Avrupa Ligi beni heyecanlandırıyor. Çünkü bu kupa bizde yok. İstanbul deplasmanı zor olacak” diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Barcelona Başkanı Laporta: Kupayı istiyoruz

Barcelona Başkanı Joan Laporta, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştikleri Galatasaray ile deplasmanda zor bir maç oynayacakları söyleyen Laporta, "UEFA Avrupa Ligi beni heyecanlandırıyor çünkü bu kupa bizde yok" dedi. Katalan başkan, "Avrupa Ligi'nde gerçekten zorlu takımlar var. Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak. Bu yüzden ilk maçı kazanmalıyız. Her şeye rağmen her hafta daha iyiye gittiğimizden bu kupayı kazanma olasılığımız olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Ligde R. Madrid'in 15 puan gerilerinde olmasına rağmen La Liga için hala kazanma umudunu koruduğunu ifade eden Laporta, Messi'nin ayrılmasına üzüldüğünü kaydetti. Xavi'yi daha önce getirmediği için pişmanlık duyduğunu ifade eden Laporta, "Uzun yıllar kalacak ve bize büyük başarılar getirecek" dedi.

DİĞER
Küçük İbo yıllar sonra ortaya çıktı! Hülya Avşar'ın kucağına oturttuğu Küçük İbo'nun son hali sosyal medyada trend oldu!
Moda defilesine katılan Hadise erkek fenomen Fredrik Robertsson ile öyle bir pişti oldu ki sosyal medyanın diline düştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor