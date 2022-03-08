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Galatasaray'dan Tottenham'a Arturo Vidal çalımı! İşte gözden çıkarılan rakam

Son dakika spor haberi: Başkan Burak Elmas yönetiminde iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray gözleri kararttı. Takıma direkt katkı sağlayacak isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal'in peşine düştü. İspanyol basınının haberine göre; Cimbom, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın da ilgilendiği Şilili futbolcu için kesenin ağzını açtı. İşte gözden çıkarılan rakam ve gündem yaratan gelişmenin detayları... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 18:16
BURAK ŞENTÜRK
Galatasaray'dan Tottenham'a Arturo Vidal çalımı! İşte gözden çıkarılan rakam

Gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına başlayan Galatasaray'da eksik bölgeler belirlendi. Sarı-kırmızılılarda öncelik orta saha mevkisine verilecek.

Galatasaray'dan Tottenham'a Arturo Vidal çalımı! İşte gözden çıkarılan rakam

Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Erick Pulgar'ın performansından memnun olmayan teknik heyet, transfer ihtiyacını yönetime bildirdi.

Galatasaray'dan Tottenham'a Arturo Vidal çalımı! İşte gözden çıkarılan rakam

Operasyon için düğmeye basan sarı-kırmızılı kurmaylar nokta atışı bir takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Galatasaray'dan Tottenham'a Arturo Vidal çalımı! İşte gözden çıkarılan rakam

Kiralık olarak kadroya katılan Erick Pulgar ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, bir başka Şilili futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti.

Galatasaray'dan Tottenham'a Arturo Vidal çalımı! İşte gözden çıkarılan rakam

ASLAN'DAN VIDAL ATAĞI!
Eldeportivo'nun haberine göre; İtalyan devi Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arturo Vidal takımdan ayrılma kararı aldı.

Galatasaray'dan Tottenham'a Arturo Vidal çalımı! İşte gözden çıkarılan rakam

7 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI!
Galatasaray'ın transferde atağa kalktığı belirtilen haberde, yıllık 7 milyon euro'nun gözden çıkarıldığı iddia edildi.

Galatasaray'dan Tottenham'a Arturo Vidal çalımı! İşte gözden çıkarılan rakam

Sarı-kırmızılıların iyi bir dönemden geçmediği ve Vidal'in bu nedenle aklının karışık olduğu ifade edildi.

Galatasaray'dan Tottenham'a Arturo Vidal çalımı! İşte gözden çıkarılan rakam

Galatasaray'ın haricinde Vidal'e İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın da ilgi duyduğu öne sürüldü. Bu sezon Inter'de 30 resmi maça çıkan Şilili yıldız, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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