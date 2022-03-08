Galatasaray'dan Tottenham'a Arturo Vidal çalımı! İşte gözden çıkarılan rakam

Gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına başlayan Galatasaray'da eksik bölgeler belirlendi. Sarı-kırmızılılarda öncelik orta saha mevkisine verilecek.
Gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına başlayan Galatasaray'da eksik bölgeler belirlendi. Sarı-kırmızılılarda öncelik orta saha mevkisine verilecek.
Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Erick Pulgar'ın performansından memnun olmayan teknik heyet, transfer ihtiyacını yönetime bildirdi.
Operasyon için düğmeye basan sarı-kırmızılı kurmaylar nokta atışı bir takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
Kiralık olarak kadroya katılan Erick Pulgar ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, bir başka Şilili futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti.
ASLAN'DAN VIDAL ATAĞI!
Eldeportivo'nun haberine göre; İtalyan devi Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arturo Vidal takımdan ayrılma kararı aldı.
7 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI!
Galatasaray'ın transferde atağa kalktığı belirtilen haberde, yıllık 7 milyon euro'nun gözden çıkarıldığı iddia edildi.
Sarı-kırmızılıların iyi bir dönemden geçmediği ve Vidal'in bu nedenle aklının karışık olduğu ifade edildi.
Galatasaray'ın haricinde Vidal'e İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın da ilgi duyduğu öne sürüldü. Bu sezon Inter'de 30 resmi maça çıkan Şilili yıldız, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.