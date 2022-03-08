Galatasaray'da devrim gerçekleşiyor! Burak Elmas açıkladı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ekonomi gazetecileriyle bir araya geldiği toplantıda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Elmas, "Galatasaray'da, bir devrim gerçekleşiyor. Dünya futboluna örnek bir modeli hayata geçiriyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin ilk borçsuz, üst üste kar eden kulübü olmak. Önümüzdeki sene sonuçları almak istiyoruz" dedi.



SIKIYÖNETİM ŞART

"Popüler olmak isteyen başkan varsa, bu dönem o dönem değil" diyen Elmas, tüm futbol paydaşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Elmas sözlerine şöyle devam etti: Ciddi anlamda mali sıkıntıda olan, batmış bir futbol sektöründen bahsediyoruz. Türk futbolu için sektörel bir sıkıyönetim ilan edilmeli... İşte bu yüzden Türk sporunda bazı şeyleri düzeltmek adına aktif bir şekilde masadayız.