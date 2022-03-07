Galatasaray'da şok gerçek! Erick Pulgar...

Ara transferde Gedson Fernandes'ten vazgeçen Galatasaray'ın tercihi sürpriz şekilde Erick Pulgar olmuştu. Sezonun ilk yarısında Aslan'ın en çok eleştirilen isimlerinden olan Taylan Antalyalı, Şilili oyuncunun transferine rağmen forma giymeye devam edince, eleştiri okları da Torrent'e çevrilmişti.
Ancak Katalan hocanın ara transfer döneminde sadece Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui'de inisiyatif aldığı ve Pulgar için olumlu olumsuz rapor vermediği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; Orta saha arayan Galatasaray'ın gündemine Erick Pulgar'ı sokan isim ise başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos oldu.
Buna rağmen Şilili ön liberoyu hazır bulmayan Domenec Torrent'in ilk tercihi ise Taylan Antalyalı oldu ve Konya deplasmanında dinlendirdiği Taylan'ı Barcelona maçına sakladı. G.Saray'a 6 ay için imza atan Pulgar'ın, Fiorentina ile 2023 Haziran ayına kadar kontratı bulunuyor.