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Galatasaray'da şok gerçek! Erick Pulgar...

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Erick Pulgar ile ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Domenec Torrent'in bu takımı ben kurmadım sözleri üzerine yapılan transferler tartışılmaya başlanırken, Şilili orta sahayı İspanyol teknik adamın transfer etmediği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da şok gerçek! Erick Pulgar...

Ara transferde Gedson Fernandes'ten vazgeçen Galatasaray'ın tercihi sürpriz şekilde Erick Pulgar olmuştu. Sezonun ilk yarısında Aslan'ın en çok eleştirilen isimlerinden olan Taylan Antalyalı, Şilili oyuncunun transferine rağmen forma giymeye devam edince, eleştiri okları da Torrent'e çevrilmişti.

Galatasaray'da şok gerçek! Erick Pulgar...

Ancak Katalan hocanın ara transfer döneminde sadece Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui'de inisiyatif aldığı ve Pulgar için olumlu olumsuz rapor vermediği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; Orta saha arayan Galatasaray'ın gündemine Erick Pulgar'ı sokan isim ise başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos oldu.

Galatasaray'da şok gerçek! Erick Pulgar...

Buna rağmen Şilili ön liberoyu hazır bulmayan Domenec Torrent'in ilk tercihi ise Taylan Antalyalı oldu ve Konya deplasmanında dinlendirdiği Taylan'ı Barcelona maçına sakladı. G.Saray'a 6 ay için imza atan Pulgar'ın, Fiorentina ile 2023 Haziran ayına kadar kontratı bulunuyor.

Galatasaray'da şok gerçek! Erick Pulgar...

FIORENTINA'DA DURDU G.SARAY'DA ÇÖKTÜ

Devre arasında Fiorentina'dan kiralanan Pulgar için bu sezon hem Serie A hem de Süper Lig serüveni kötü gitti. Serie A'da 6 maçta sadece 341 dakika şans bulan 28 yaşındaki oyuncu 1 asist katkısı yaparken, Süper Lig'de ise forma giydiği 4 maçta 138 dakikada skor katkısı yapamadığı gibi performansı da hayal kırıklığına neden oldu.

Galatasaray'da şok gerçek! Erick Pulgar...

Pulgar Fiorentina'da bu sezon sakatlık nedeniyle 9 maçta sahada yer alamazken kadroya girdiği 6 maçta ise kulübeden sahaya adım atamamıştı. Şili Milli Takımı formasını 37 kez sırtına geçiren Pulgar'ın 4 golü bulunuyor.

Galatasaray'da şok gerçek! Erick Pulgar...

1 GÖRÜŞ - BÜLENT TİMURLENK

Melo gelse işler düzelmez! Orta sahaya çare diye alınıp Konyaspor maçına kadar akla gelmeyen Pulgar'ın, Fiorentina'da sezon başında 4 maçın ardından kulübede olduğunu onu Galatasaray'a getirenler de elbette biliyorlardı. Cicaldau'nun hayaleti oynadığı, Berkan'ın topu kırdığı orta sahada Pulgar değil Felipe Melo da olsa işler düzelmez. Gedson Fernandes'i almamak ya da alamamak Galatasaray yönetiminin basiretsizliğidir. Pulgar sezon sonunda Fiorentina'ya döner. Zaten geldiğinde de uzun soluklu Florya'da kalmayacağını bilen bir oyuncuydu.

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