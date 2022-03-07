Galatasaray'da şok gerçek! Erick Pulgar...

FIORENTINA'DA DURDU G.SARAY'DA ÇÖKTÜ Devre arasında Fiorentina'dan kiralanan Pulgar için bu sezon hem Serie A hem de Süper Lig serüveni kötü gitti. Serie A'da 6 maçta sadece 341 dakika şans bulan 28 yaşındaki oyuncu 1 asist katkısı yaparken, Süper Lig'de ise forma giydiği 4 maçta 138 dakikada skor katkısı yapamadığı gibi performansı da hayal kırıklığına neden oldu.

Pulgar Fiorentina'da bu sezon sakatlık nedeniyle 9 maçta sahada yer alamazken kadroya girdiği 6 maçta ise kulübeden sahaya adım atamamıştı. Şili Milli Takımı formasını 37 kez sırtına geçiren Pulgar'ın 4 golü bulunuyor.