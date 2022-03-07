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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den yönetime salvolar! "Hocam devam diyenler..."

Spor haberi... Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Fatih Terim üyelerle bir araya geldi, Elmas yönetimini hedef aldı. Terim "Gönderilmeden 3 gün önce 'görevi bırakayım' dedim. 'Hocam sonuna kadar devam' diyenler fikir değiştirdi. Gruptan namağlup çıkan bir hoca, Barcelona maçına davet edilir. Bana davet gelmedi. Buna çok kırıldım" dedi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den yönetime salvolar! "Hocam devam diyenler..."

Galatasaray'da teknik direktörlük görevinden yönetimin kararıyla ayrılmak zorunda kalan Fatih Terim sessizliğini ilk kez bozdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den yönetime salvolar! "Hocam devam diyenler..."

Geçtiğimiz hafta genç kulüp üyeleriyle yemekli bir toplantıda bir araya gelen deneyimli çalıştırıcı, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi ve takımdaki görevinden gönderilmesiyle biten süreç hakkında konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den yönetime salvolar! "Hocam devam diyenler..."

Başkan Elmas ve yönetimi hedef alan sözlerine Sportcell ulaşırken Terim, "Gönderilmeden 3 gün önce 'görevi bırakayım' dedim, hocam ne bırakması sonuna kadar devam dediler. O gün hocam devam diyenler 3 gün sonra yolları ayırmak istedi" ifadesini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den yönetime salvolar! "Hocam devam diyenler..."

EVE ARABA YOLLAYIP DAVET EDERLERDİ
Bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği, genel kurulda başkan adayı olup olmayacağı merak konusu olan Fatih Terim bu konu hakkında da ilk kez konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den yönetime salvolar! "Hocam devam diyenler..."

"Galatasaray yöneticisi olup ihale alan, insanlar değil, artık doymuş ve Galatasaray'a hizmet edecek insanlar yönetimde olmalı" dedi ve başkanlığa uzak olmadığının sinyalini verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den yönetime salvolar! "Hocam devam diyenler..."

Terim bu süreçte kendisini en çok üzen konunun ise Barcelona maçına davet edilmemesi olduğunu söyledi: Normal şartlarda Avrupa'da namağlup gruplardan çıkaran bir teknik direktörü, Barcelona maçına evine araba yollayıp davet ederler. Bana her hangi bir davet gelmedi. En çok da buna kırıldım.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den yönetime salvolar! "Hocam devam diyenler..."

KONGREDE KONUŞACAK
Kulüp üyeleriyle yemekte yaptığı toplantıda içindekileri döken Fatih Terim'in 26 Mart'ta yapılacak kongrede de mikrofon başına geçmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den yönetime salvolar! "Hocam devam diyenler..."

Özel olarak hazırlanan Terim'in genel kurul üyelerine, hakkındaki tüm iddialar ve yaşanan süreç ile ilgili önemli açıklamalar yapacağı belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den yönetime salvolar! "Hocam devam diyenler..."

BURAK ELMAS: LOCASI VAR MAÇA GELEBİLİR!
Fatih Terim, Barcelona maçına davet edilmemesine çok kırıldığını açıklarken bu konu Başkan Burak Elmas'a da sorulmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den yönetime salvolar! "Hocam devam diyenler..."

Elmas, "Fatih hocamızı davet etmeye gerek yok zaten kendisinin locası var. Aynı zamanda G.Saray Divan Kurulu üyesi; maça gelmek isterse zaten gelebilir" demiş, "İhtiyaç olursa tabii ki davet ederim. Her üyemizin başımızın üstünde yeri var" diye de eklemişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den yönetime salvolar! "Hocam devam diyenler..."

Terim'in bu sözlere de kırıldığı ortaya çıkmış oldu.

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