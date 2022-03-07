GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den yönetime salvolar! "Hocam devam diyenler..."

EVE ARABA YOLLAYIP DAVET EDERLERDİ Bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği, genel kurulda başkan adayı olup olmayacağı merak konusu olan Fatih Terim bu konu hakkında da ilk kez konuştu.

" Galatasaray yöneticisi olup ihale alan, insanlar değil, artık doymuş ve Galatasaray'a hizmet edecek insanlar yönetimde olmalı" dedi ve başkanlığa uzak olmadığının sinyalini verdi.

Terim bu süreçte kendisini en çok üzen konunun ise Barcelona maçına davet edilmemesi olduğunu söyledi: Normal şartlarda Avrupa'da namağlup gruplardan çıkaran bir teknik direktörü, Barcelona maçına evine araba yollayıp davet ederler. Bana her hangi bir davet gelmedi. En çok da buna kırıldım.