GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den yönetime salvolar! "Hocam devam diyenler..."

Galatasaray'da teknik direktörlük görevinden yönetimin kararıyla ayrılmak zorunda kalan Fatih Terim sessizliğini ilk kez bozdu.
Galatasaray'da teknik direktörlük görevinden yönetimin kararıyla ayrılmak zorunda kalan Fatih Terim sessizliğini ilk kez bozdu.
Geçtiğimiz hafta genç kulüp üyeleriyle yemekli bir toplantıda bir araya gelen deneyimli çalıştırıcı, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi ve takımdaki görevinden gönderilmesiyle biten süreç hakkında konuştu.
Başkan Elmas ve yönetimi hedef alan sözlerine Sportcell ulaşırken Terim, "Gönderilmeden 3 gün önce 'görevi bırakayım' dedim, hocam ne bırakması sonuna kadar devam dediler. O gün hocam devam diyenler 3 gün sonra yolları ayırmak istedi" ifadesini kullandı.
EVE ARABA YOLLAYIP DAVET EDERLERDİ
Bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği, genel kurulda başkan adayı olup olmayacağı merak konusu olan Fatih Terim bu konu hakkında da ilk kez konuştu.
"Galatasaray yöneticisi olup ihale alan, insanlar değil, artık doymuş ve Galatasaray'a hizmet edecek insanlar yönetimde olmalı" dedi ve başkanlığa uzak olmadığının sinyalini verdi.
Terim bu süreçte kendisini en çok üzen konunun ise Barcelona maçına davet edilmemesi olduğunu söyledi: Normal şartlarda Avrupa'da namağlup gruplardan çıkaran bir teknik direktörü, Barcelona maçına evine araba yollayıp davet ederler. Bana her hangi bir davet gelmedi. En çok da buna kırıldım.
KONGREDE KONUŞACAK
Kulüp üyeleriyle yemekte yaptığı toplantıda içindekileri döken Fatih Terim'in 26 Mart'ta yapılacak kongrede de mikrofon başına geçmesi bekleniyor.
Özel olarak hazırlanan Terim'in genel kurul üyelerine, hakkındaki tüm iddialar ve yaşanan süreç ile ilgili önemli açıklamalar yapacağı belirtiliyor.
BURAK ELMAS: LOCASI VAR MAÇA GELEBİLİR!
Fatih Terim, Barcelona maçına davet edilmemesine çok kırıldığını açıklarken bu konu Başkan Burak Elmas'a da sorulmuştu.
Elmas, "Fatih hocamızı davet etmeye gerek yok zaten kendisinin locası var. Aynı zamanda G.Saray Divan Kurulu üyesi; maça gelmek isterse zaten gelebilir" demiş, "İhtiyaç olursa tabii ki davet ederim. Her üyemizin başımızın üstünde yeri var" diye de eklemişti.
Terim'in bu sözlere de kırıldığı ortaya çıkmış oldu.