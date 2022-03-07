GALATASARAY HABERLERİ - Barcelona maçı öncesi Arda Turan'da son durum ne? Açıklama geldi

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ve pas drilleri çalışmalarının ardından büyük sahada pozisyon sonlandırma üzerinde durulan yüksek tempolu bir çalışma gerçekleştirildi.
Antrenman duran top çalışmalarıyla tamamlandı.
Arda Turan, tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
Galatasaray Futbol Takımı, Barcelona maçı hazırlıklarına salı sabahı yapacağı antrenmanla devam edecek.