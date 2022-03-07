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GALATASARAY HABERLERİ - Barcelona maçı öncesi Arda Turan'da son durum ne? Açıklama geldi

Son dakika Galatasaray haberleri... Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Katalan devi Barcelona ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Arda Turan'la ilgili bir açıklama yaptı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 14:31
GALATASARAY HABERLERİ - Barcelona maçı öncesi Arda Turan'da son durum ne? Açıklama geldi

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Barcelona maçı öncesi Arda Turan'da son durum ne? Açıklama geldi

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ve pas drilleri çalışmalarının ardından büyük sahada pozisyon sonlandırma üzerinde durulan yüksek tempolu bir çalışma gerçekleştirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Barcelona maçı öncesi Arda Turan'da son durum ne? Açıklama geldi

Antrenman duran top çalışmalarıyla tamamlandı.

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