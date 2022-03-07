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Barcelona - Galatasaray maçı şifresiz izle! Barcelona - Galatasaray hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında dünya devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Nou Camp Stadyumu'nda oynanacak müsabakadan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Tüm dünyanın gözlerinin çevrileceği müsabakada tur atlayan taraf çeyrek final biletini cebine koyacak. Peki Barcelona - Galatasaray maçı hangi kanaldan şifresiz olarak yayınlanacak? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 19:06 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 19:08
Barcelona - Galatasaray maçı şifresiz izle! Barcelona - Galatasaray hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile Galatasaray İspanya'da karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, eşleşmenin ilk mücadelesine deplasmanda çıkacak ve avantaj arayacak. Peki, Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak? Barcelona - Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? Zorlu Barcelona - Galatasaray müsabakası 10 Mart Perşembe günü oynanacak. Kritik mücadele saat 23'te başlayacak.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?
Azerbaycan kanalı CBC Sport, Perşembe günü oynanacak Barcelona-Galatasaray maçını şifresiz yayınlayacağını açıkladı.

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