Barcelona - Galatasaray maçı şifresiz izle! Barcelona - Galatasaray hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile Galatasaray İspanya'da karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, eşleşmenin ilk mücadelesine deplasmanda çıkacak ve avantaj arayacak. Peki, Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak? Barcelona - Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? Zorlu Barcelona - Galatasaray müsabakası 10 Mart Perşembe günü oynanacak. Kritik mücadele saat 23'te başlayacak.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

Azerbaycan kanalı CBC Sport, Perşembe günü oynanacak Barcelona-Galatasaray maçını şifresiz yayınlayacağını açıkladı.